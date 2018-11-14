Где находится мировая столица крабов (фото)
Здесь можно отведать деликатесы из Охотского моря.
Здесь можно отведать деликатесы из Охотского моря.
Остров Хоккайдо в Японии с севера омывается Охотским морем. Это место обитания морских гребешков, десятков видов морских ежей и крабов.
Реки острова изобилуют форелью и лососем. Все эти морепродукты востребованы на бесчисленных рыбных рынках и ресторанах острова, а центр Хоккайдо, город Саппоро, превратился в мировую столицу крабов.
В Саппоро можно отведать волосатого краба, известного нежным сладким мясом. Здесь же подают снежного краба, которого добывают только зимой, и крабовидного
И наконец, в ресторанах города подают ханасаки, или колючего краба, который славится своей икрой.
Настоящие гурманы ищут краба сашими, говорят рестораторы. Готовит такое блюдо только
Японцы покупают свежих крабов на Центральном оптовом рынке города площадью более 80 тысяч квадратных метров.
Не менее популярное место — рынок Nijo. Здесь морепродукты покупают как местные жители, так и многочисленные туристы.
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