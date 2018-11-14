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14:03 (мск), источник: Mail Новости

Где находится мировая столица крабов (фото)

Здесь можно отведать деликатесы из Охотского моря.

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Остров Хоккайдо в Японии с севера омывается Охотским морем. Это место обитания морских гребешков, десятков видов морских ежей и крабов.

Реки острова изобилуют форелью и лососем. Все эти морепродукты востребованы на бесчисленных рыбных рынках и ресторанах острова, а центр Хоккайдо, город Саппоро, превратился в мировую столицу крабов.

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В Саппоро можно отведать волосатого краба, известного нежным сладким мясом. Здесь же подают снежного краба, которого добывают только зимой, и крабовидного рака-отшельника, которого можно попробовать с сентября по январь.

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И наконец, в ресторанах города подают ханасаки, или колючего краба, который славится своей икрой.

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Настоящие гурманы ищут краба сашими, говорят рестораторы. Готовит такое блюдо только шеф-повар. Оно требует кропотливой подготовки, чтобы мясо краба получилось мягким. Если технология нарушена, блюдо будет напоминать резину.

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Японцы покупают свежих крабов на Центральном оптовом рынке города площадью более 80 тысяч квадратных метров.

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Не менее популярное место — рынок Nijo. Здесь морепродукты покупают как местные жители, так и многочисленные туристы.

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