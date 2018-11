Любовь самок гуппи к ярким самцам объяснили генами и освещением

Исследователи показали, что рыбы с разным генотипом по-разному реагируют на разные цвета, а те, у кого экспрессия генов, отвечающих за восприятие ярких цветов, выше, предпочитают проводить больше времени в компании ярких самцов. Статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.