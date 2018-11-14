В Госдуму внесли законопроект о запрете «клеток» для подсудимых в зале суда
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/ — Авторами инициативы выступили сенаторы, Людмила Бокова, Александр Башкин, Алексей Александров и Ахмат Салпагаров.
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/ — Авторами инициативы выступили сенаторы, Людмила Бокова, Александр Башкин, Алексей Александров и Ахмат Салпагаров.
Законопроект о запрете на использование в залах суда защитных кабин, в частности металлических клеток, внесен в Госдуму, сообщил журналистам в среду один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Соавторами инициативы выступили сенаторы Людмила Бокова, Александр Башкин, Алексей Александров и Ахмат Салпагаров.
«Проектом федерального закона предлагается полностью запретить использование в залах суда защитных кабин — будь то металлические клетки или же светопрозрачные кабины», — сообщил Клишас.
Согласно тексту законопроекта, предлагается запретить «помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)».
Как отметил Клишас, человек, помещенный в защитную кабину, физически и психологически изолирован от судебного заседания.
В первую очередь это касается контакта с адвокатом и, соответственно, реализации права на получение квалифицированной юридической помощи.
Он также отметил и
Он сообщил, что к работе над законопроектом были привлечены Верховный суд РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство юстиции РФ,
Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании 24 июля, призвала до конца 2018 года решить вопрос о нахождении фигурантов дел рядом с их адвокатами в зале суда в ходе разбирательства, при необходимости усилить конвойную службу и при этом убрать «клетки», в которых находятся подсудимые.
Тема вызвала бурную дискуссию в зале СФ. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев согласился с необходимостью убрать «клетки» и попросил привлечь к решению вопроса другие ведомства.
Как подчеркнул Клишас, использование защитных кабин в зале суда, «безусловно, имело существенное значение для обеспечения безопасности», однако «в современных условиях практика их использования должна быть исключена».
«Содержание подсудимого в металлической клетке может восприниматься как подтверждение его вины. Законодатель предпринимает последовательные меры, способствующие повышению уровня гарантированности прав. Человеческое достоинство является конституционной ценностью, которая подлежит защите государством. Поэтому законодатель предлагает меры, направленные на обеспечение защиты конституционных прав граждан и соблюдение презумпции невиновности», — сказал сенатор.