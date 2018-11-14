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16:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Sotheby’s распродает драгоценности последней королевы Франции Марии-Антуанетты

Ювелирные украшения, принадлежавшие королеве Франции Марии-Антуанетте, выставлены на продажу на аукционе Sotheby’s в Женеве.

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Жемчужная подвеска Марии-Антуанетты оценивается в 2 млн долларов | Источник: Русская служба Би-би-си

Они были скрыты от публики на протяжении последних 200 лет, поэтому нынешние торги эксперты называют самыми значительными в истории, поскольку королевские драгоценности подобного уровня крайне редко выставляются на продажу.

На торги выставлены жемчужное колье с бриллиантово-жемчужной подвеской и серьги, принадлежавшие Марии-Антуанетте. Они продаются вместе с обширной коллекцией украшений, которой владела итальянская королевская семья Бурбонов-Пармы.

Бриллиантовая тиара из коллекции королевской семьи Бурбонов-Пармы оценена в 550 тыс. долларов | Источник: Русская служба Би-би-си
Эта экстраординарная коллекция драгоценностей дает изумительную возможность познакомиться с тем, как жили их владельцы за последние несколько сотен лет.
Даниелла Мачетти
заместитель директора женевского отделения Sotheby’s

Однако вне зависимости от истории их владельцев, все эти вещи красивы сами по себе, украшены редчайшими драгоценными камнями и сделаны с величайшим ювелирным матерством.

Одним из самых дорогих предметов является жемчужина Марии-Антуанетты — натуральная жемчужина, оформленная как украшенная бриллиантами подвеска, которую эксперты оценивают в 2 млн долларов.

Подвеска Марии-Антуанетты украшает ожерелье из 119 натуральных жемчужин | Источник: Русская служба Би-би-си

Ожерелье из натурального жемчуга и бриллиантов, а также пара серег из жемчуга и бриллиантов оцениваются в 300 тыс. долларов за каждый лот, тогда как перстень с вензелем, в который спрятан локон королевы, оценен в 10 тыс. долларов.

Бриллиантовый перстень с вензелем королевы и упрятанным внутрь локоном волос Марии-Антуанетты | Источник: Русская служба Би-би-си
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Среди других предметов этой королевской коллекции — личные украшения, принадлежавшие королю Франции Карлу X, в частности, бриллиантовая тиара, оцениваемая в 550 тыс. долларов.

Мария-Антуанетта была младшей дочерью императора Австрии Франца I и его супруги, эрцгерцогини Марии Терезии. Ее замужество с королем Франции Людовиком XVI объединило две королевские династии — Габсбургов и Бурбонов.

В роли королевы Франции Мария-Антуанетта отличалась экстравагантным и крайне расточительным поведением, что вызвало к ней резкую неприязнь народа и в итоге привело к Французской революции.

Ей удалось вывезти свои драгоценности к родственникам в Австрию, однако сама она не сумела бежать из Франции и была казнена на гильотине в 1793 году в возрасте 37 лет.

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