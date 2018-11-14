Sotheby’s распродает драгоценности последней королевы Франции Марии-Антуанетты
Ювелирные украшения, принадлежавшие королеве Франции
Ювелирные украшения, принадлежавшие королеве Франции
Они были скрыты от публики на протяжении последних 200 лет, поэтому нынешние торги эксперты называют самыми значительными в истории, поскольку королевские драгоценности подобного уровня крайне редко выставляются на продажу.
На торги выставлены жемчужное колье с
Эта экстраординарная коллекция драгоценностей дает изумительную возможность познакомиться с тем, как жили их владельцы за последние несколько сотен лет.
Однако вне зависимости от истории их владельцев, все эти вещи красивы сами по себе, украшены редчайшими драгоценными камнями и сделаны с величайшим ювелирным матерством.
Одним из самых дорогих предметов является жемчужина
Ожерелье из натурального жемчуга и бриллиантов, а также пара серег из жемчуга и бриллиантов оцениваются в 300 тыс. долларов за каждый лот, тогда как перстень с вензелем, в который спрятан локон королевы, оценен в 10 тыс. долларов.
Среди других предметов этой королевской коллекции — личные украшения, принадлежавшие королю Франции Карлу X, в частности, бриллиантовая тиара, оцениваемая в 550 тыс. долларов.
В роли королевы Франции
Ей удалось вывезти свои драгоценности к родственникам в Австрию, однако сама она не сумела бежать из Франции и была казнена на гильотине в 1793 году в возрасте 37 лет.