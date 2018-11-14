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15:47 (мск), источник: Известия

Ледовое шоу: опубликованы снимки гигантских айсбергов в Антарктике

На фотографиях можно увидеть захватывающие дух полярные пейзажи.

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NASA
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Специалисты NASA опубликовали новые снимки, сделанные в ходе работы миссии IceBridge — она занимается изучением айсбергов в Антарктике. На них в том числе можно увидеть гигантские айсберги идеальной прямоугольной формы, которые все обсуждают с октября, и еще один, совсем новый (он изображен на этом фото) — его площадь составляет почти 230 кв. км, что соизмеримо с площадью Бостона. 

NASA
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Этот айсберг обнаружили еще в октябре, но только сейчас его впервые удалось сфотографировать с близкого расстояния. Такие айсберги из-за их правильной формы называют столовыми, обычно они откалываются от краев шельфового ледника

NASA
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Целью работы миссии IceBridge является длительное исследование состояния полярного льда (в том числе за счет сбора данных со специальных датчиков, а также проведения аэрофотосъемки)

NASA
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Для проведения полетов свои самолеты научным специалистам предоставляет NASA

NASA
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Считается, что таяние шельфовых ледников в Антарктике в последние годы ускоряется из-за глобального потепления климата

NASA
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Новый гигантский айсберг площадью с город Бостон получил название B-46. Он откололся от ледника Pine Island совсем недавно — на фото видно границу между айсбергом и ледником

NASA
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Такие айсберги могут дрейфовать в океане годами — эту фотографию айсберга, напоминающего гроб, ученые также опубликовали в начале ноября. Специалисты говорят, что он просуществовал в антарктических водах более двух десятилетий и за это время приобрел свою странную форму

NASA
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Еще в 2017 году международная группа ученых сообщила, что скорость таяния льда в Антарктике увеличилась почти в три раза за последние пять лет

NASA
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В 2017 году площадь ледяного покрова, который начал таять в Западной Антарктике, ученые оценили в 777 тыс. кв. км — это больше площади всего штата Техас

NASA
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NASA
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NASA
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