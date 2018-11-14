Ледовое шоу: опубликованы снимки гигантских айсбергов в Антарктике
На фотографиях можно увидеть захватывающие дух полярные пейзажи.
На фотографиях можно увидеть захватывающие дух полярные пейзажи.
Специалисты NASA опубликовали новые снимки, сделанные в ходе работы миссии IceBridge — она занимается изучением айсбергов в Антарктике. На них в том числе можно увидеть гигантские айсберги идеальной прямоугольной формы, которые все обсуждают с октября, и еще один, совсем новый (он изображен на этом фото) — его площадь составляет почти 230 кв. км, что соизмеримо с площадью Бостона.
Этот айсберг обнаружили еще в октябре, но только сейчас его впервые удалось сфотографировать с близкого расстояния. Такие айсберги из-за их правильной формы называют столовыми, обычно они откалываются от краев шельфового ледника
Целью работы миссии IceBridge является длительное исследование состояния полярного льда (в том числе за счет сбора данных со специальных датчиков, а также проведения аэрофотосъемки)
Для проведения полетов свои самолеты научным специалистам предоставляет NASA
Считается, что таяние шельфовых ледников в Антарктике в последние годы ускоряется из-за глобального потепления климата
Новый гигантский айсберг площадью с город Бостон получил название B-46. Он откололся от ледника Pine Island совсем недавно — на фото видно границу между айсбергом и ледником
Такие айсберги могут дрейфовать в океане годами — эту фотографию айсберга, напоминающего гроб, ученые также опубликовали в начале ноября. Специалисты говорят, что он просуществовал в антарктических водах более двух десятилетий и за это время приобрел свою странную форму
Еще в 2017 году международная группа ученых сообщила, что скорость таяния льда в Антарктике увеличилась почти в три раза за последние пять лет
В 2017 году площадь ледяного покрова, который начал таять в Западной Антарктике, ученые оценили в 777 тыс. кв. км — это больше площади всего штата Техас