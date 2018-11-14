Ледовое шоу: опубликованы снимки гигантских айсбергов в Антарктике

Специалисты NASA опубликовали новые снимки, сделанные в ходе работы миссии IceBridge — она занимается изучением айсбергов в Антарктике. На них в том числе можно увидеть гигантские айсберги идеальной прямоугольной формы, которые все обсуждают с октября, и еще один, совсем новый (он изображен на этом фото) — его площадь составляет почти 230 кв. км, что соизмеримо с площадью Бостона.