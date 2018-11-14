Ад посреди рая: как выглядит остров мусора на Мальдивах
У туризма всегда есть обратная сторона, и остров Тилафуши на Мальдивах очень наглядно ее показывает.
У туризма всегда есть обратная сторона, и остров Тилафуши на Мальдивах очень наглядно ее показывает.
На мальдивский остров Тилафуши в Индийском океане никогда не привезут туристов. Здесь нет райских пляжей и красивых отелей. Главная «достопримечательность» Тилафуши — свалки мусора. Его свозят сюда со всей страны.
Еще в 1991 году это место было мелководной лагуной Тилафалу длиной 7 км. На Мальдивах тем временем назревал мусорный кризис — отходы попросту некуда было девать. Власти страны приняли решение создать на месте Тилафалу искусственный остров.
Здесь вырыли специальные емкости, их засыпали отходами, придавили строительным мусором и выровняли коралловым песком. Так на месте лагуны вырос остров. Первые отходы не сортировались — их просто утрамбовывали слой за слоем или сжигали.
Тилафуши находится в 6,9 км к западу от Мале, столицы республики. Он вырос между необитаемыми островами Гираавару и Гулифалу. Дым и запах не мешают туристам, отдыхающим на Мальдивах. Большинство из них даже не знает о существовании такого острова.
Сегодня мусорный остров стал домом для тысячи человек. Это работники построенных здесь судостроительных предприятий, складских помещений, предприятий по упаковке цемента и бутиллированию метана.
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