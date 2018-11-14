Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не признал Крымский мост: Назарбаев пошел против России
У водителей будут новые документы: МВД готовит реформу
Нужно ли есть хлеб
Актер Олег Меньшиков посетил показ в Москве с женой (фото)
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Европа начала решать "украинскую проблему России"
Туктамышева стала жертвой судейского заговора
Насиловали до утра: по ЧП в полиции обнародовали факты
Дознавательница из Уфы скрыла правду от полиграфа
Маленький сын певицы Самойловой погиб в автокатастрофе - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
2 привычки, разрушающие клетки мозга, которые отвечают за память
Ученые сделали важное открытие об алкоголе
У водителей будут новые документы: МВД готовит реформу
Ученые связали беспилотники и проституцию
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как новый закон изменит жизнь в СНТ?
Фоторепортажи
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
16:32 (мск), источник: Mail Новости

Ад посреди рая: как выглядит остров мусора на Мальдивах

У туризма всегда есть обратная сторона, и остров Тилафуши на Мальдивах очень наглядно ее показывает.

Наверх

На мальдивский остров Тилафуши в Индийском океане никогда не привезут туристов. Здесь нет райских пляжей и красивых отелей. Главная «достопримечательность» Тилафуши — свалки мусора. Его свозят сюда со всей страны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще в 1991 году это место было мелководной лагуной Тилафалу длиной 7 км. На Мальдивах тем временем назревал мусорный кризис — отходы попросту некуда было девать. Власти страны приняли решение создать на месте Тилафалу искусственный остров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь вырыли специальные емкости, их засыпали отходами, придавили строительным мусором и выровняли коралловым песком. Так на месте лагуны вырос остров. Первые отходы не сортировались — их просто утрамбовывали слой за слоем или сжигали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тилафуши находится в 6,9 км к западу от Мале, столицы республики. Он вырос между необитаемыми островами Гираавару и Гулифалу. Дым и запах не мешают туристам, отдыхающим на Мальдивах. Большинство из них даже не знает о существовании такого острова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня мусорный остров стал домом для тысячи человек. Это работники построенных здесь судостроительных предприятий, складских помещений, предприятий по упаковке цемента и бутиллированию метана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Путин и Медведев снова одновременно покинут Россию
Как выигрыш в лотерею оборачивается проклятьем
Бывший футболист «Барселоны» считает, что потерял год в Казани
Марионетка чекистов: за что боролся Павлик Морозов
Иллюзия с «полуобнаженной» женщиной удивила пользователей Сети
Верный пес 80 дней прождал хозяйку у места ее смерти
Обнаружены следы исчезнувшего суперконтинента в Антарктике
Спорт
На кого ставить в матче Германия — Россия В ближайшие дни нас ждут матчи Хорватия - Испания, Германия - Россия и Нидерланды - Франция. На кого ставить в играх между национальными сборными
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
У водителей будут новые документы: МВД готовит реформу Приказом МВД также вводится свидетельство о регистрации нового поколения — пластиковое и с чипом
Кино
Будина объяснила, почему отказалась от актерской карьеры 43-летняя звезда сериала «Граница. Таежный роман» стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил у коммунальщиков свой долг
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Дети
Эвелина Бледанс потеряла ребенка Артистка попросила поклонников не задавать ей лишних вопросов
Леди
7 модных вариантов окрашивания на зиму Да, все хотят трансформаций, и легче всего их сделать с новым окрашиванием.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь