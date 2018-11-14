Тарифы ЖКХ не остались в стороне от роста НДС

Источник: Агентство «Москва»

Россиян ждет новое повышение цен, на этот раз в сфере ЖКХ. Тарифы в следующем году вырастут на 4%. Но при этом повышение будет проходить в два этапа: с 1 января — на 1,7%, с июля — на 2,5%. Правительство решило применить такую схему из-за предстоящего увеличения ставки НДС на 2%. Предполагается, что поэтапная индексация поможет избежать чрезмерного роста тарифов и нагрузки на население.

Но цифры в платежках ЖКХ все равно вырастут больше, чем на 4%, убежден президент компании «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко: «Сейчас повышение скорее индексируется на инфляцию, которая в стране все-таки есть, и она всегда, видимо, будет. Это не самое большое зло на свете. А мы с вами на собственной шкуре ощущаем, что растут тарифы на энергоносители.

Вот эта история с бензином — только малая часть того, что происходит с ценами на нефть, на газ и так далее. Кроме того, растут и другие услуги. Мне кажется, что само по себе это повышение при условии увеличения НДС, стоимости энергоносителей, даже недостаточно, если так сравнивать одну и другую динамику.

При этом, с одной стороны, нельзя допустить, чтобы население пострадало, с другой — предприятия ТЭК должны получать свои доходы. Ведь именно к этому комплексу относится наибольшая часть коммунальных платежей. Получается, что скорее всего эти цифры могут и не скомпенсировать необходимые потери. Экономически это не очень обоснованно».

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Потребители несправедливо винят в повышении цен управляющие компании, рассказала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. По ее мнению, рост цен из года в год не оправдан: «Мы не можем смириться с тем, что ежегодно тарифы ЖКХ повышаются. Мы до сих пор не понимаем состава этого тарифа. Мы не понимаем, из чего он состоит. Как-то очень несправедливо все распределилось в ЖКХ с точки зрения ресурсов снабжения. Регулятором выступает государство, и у нас повышается стоимость товара регулярно, ежегодно. А стоимость услуг управляющих компаний повышает у нас собственник. Несмотря на инфляцию, услуги управленцев не растут. А на сколько процентов за последние 10 лет тарифы ЖКХ повысились? Практически на 70%. Цены растут, зарплаты не растут. Я прекрасно понимаю, что все стоит денег.

Но, может быть, все-таки где-то есть возможность экономить? По этому направлению никто ничего не делает.

Давайте посмотрим, как устроен тариф, себестоимость услуг, прибыль, которую получают компании, и как-то соотнесем это».

Яна Пашаева.