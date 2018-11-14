Тарифы ЖКХ не остались в стороне от роста НДС
Насколько обоснованно повышение цен.
Насколько обоснованно повышение цен.
Россиян ждет новое повышение цен, на этот раз в сфере ЖКХ. Тарифы в следующем году вырастут на 4%. Но при этом повышение будет проходить в два этапа: с 1 января — на 1,7%, с июля — на 2,5%. Правительство решило применить такую схему
Но цифры в платежках ЖКХ все равно вырастут больше, чем на 4%, убежден президент компании «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко: «Сейчас повышение скорее индексируется на инфляцию, которая в стране
При этом, с одной стороны, нельзя допустить, чтобы население пострадало, с другой — предприятия ТЭК должны получать свои доходы. Ведь именно к этому комплексу относится наибольшая часть коммунальных платежей. Получается, что скорее всего эти цифры могут и не скомпенсировать необходимые потери. Экономически это не очень обоснованно».
Потребители несправедливо винят в повышении цен управляющие компании, рассказала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. По ее мнению, рост цен из года в год не оправдан: «Мы не можем смириться с тем, что ежегодно тарифы ЖКХ повышаются. Мы до сих пор не понимаем состава этого тарифа. Мы не понимаем, из чего он состоит.
Но, может быть, все-таки где-то есть возможность экономить? По этому направлению никто ничего не делает.
Давайте посмотрим, как устроен тариф, себестоимость услуг, прибыль, которую получают компании, и как-то соотнесем это».
Яна Пашаева.
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