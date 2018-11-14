Как еврейская девочка стала любимицей Адольфа Гитлера

Источник: Русская служба Би-би-си

На первый взгляд, это фотография о большом счастье: улыбающийся мужчина обнимает обаятельную девочку.

Но если приглядеться, оказывается, что мужчина на снимке — это Адольф Гитлер, лидер Третьего рейха, человек, стоявший за убийством шести миллионов евреев. А девочка на фотографии — еврейка.

Гитлер продолжал симпатизировать Розе Берниль Ниенау, несмотря на ее национальность, и эта дружба закончилась лишь пятью годами позже, когда вмешалось высшее рукодство нацистской партии.

Сейчас в США на аукцион выставлено это редкое фото 1933 года. Специалисты аукционного дома Alexander Historical в Мэриленде считают, что эта фотография, сделанная военным фотографом Генрихом Гофманом, может уйти с молотка за 10 тыс. долларов.

«Гитлер часто фотографировался с детьми в пропагандистских целях. Но удивительная вещь с этим снимком заключается в том, что, кажется, Гитлер действительно симпатизировал этой девочке», — заявили в аукционном доме.

«Любимица Гитлера»

Встреча Гитлера и Розы произошла на одном из его дней рождения. По данным аукционного дома, Роза и ее мама были среди огромной толпы, собравшейся у альпийского особняка Гитлера Бергхоф в 1933 году. Полагают, что когда Гитлер узнал, что у Розы тоже день рождения в этот день, он пригласил девочку и ее маму Каролину подняться к дому, где и были сделаны эти фотографии.

Дружба Гитлера с Розой продолжалась, несмотря на ее национальность | Источник: Русская служба Би-би-си

Спустя некоторое время стало известно, что бабушка Розы — еврейка, что делало и Розу еврейкой в представлении нацистского государства.

Но это не остановило Гитлера от продолжения дружеского общения с девочкой, которой он отправил подписанную копию фотографии.

«Дорогой и [тактичной?] Розе Ниенау от Адольфа Гитлера. Мюнхен, 16 июня 1933 года», — написал он.

Роза впоследствии наклеила свою марку на фото и нарисовала цветы на черно-белой фотографии.

Роза написала Гитлеру и его помощнику Вильгельму Брукнеру по меньшей мере 17 писем в период между 1935 и 1938 годами, пока ей и ее матери не передали указание личного секретаря Гитлера Мартина Бормана прекратить общение. По словам Гофмана, Гитлера это указание не впечатлило.

«У некоторых людей настоящий талант портить любую мою радость», — приводит Гофман слова Гитлера по этому поводу в своей книге «Гитлер был моим другом».

В эту книгу фотограф включил другой снимок из этой серии, подпись под ним гласит «Любимица Гитлера — ему было приятно видеть ее в Бергхофе, пока кто-то не выяснил, что она не чистокровная арийка».

На следующий год после того, как Борман оборвал эти контакты, началась Вторая мировая война. К моменту ее окончания через шесть лет были убиты шесть миллионов евреев.

Роза не дожила до конца войны. В 1943 году она умерла от полиомиелита в больнице в Мюнхене, спустя 10 лет после своей первой встречи с Гитлером. Ей было 17 лет.