Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Издевались до 5 утра: что пережила дознавательница из Уфы
Как зарядить телефон без зарядки (вы удивитесь)
Воображение помогло британке сбросить 13 кг за год
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографияхЧтобы отметить семидесятилетие принца Уэльского, мы подготовили специальную фотогалерею
Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с Галкиным
ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением РФ
Насиловали до утра: по ЧП в полиции обнародовали факты
Дознавательница из Уфы скрыла правду от полиграфа
Маленький сын певицы Самойловой погиб в автокатастрофе - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
Актер Олег Меньшиков посетил показ в Москве с женой (фото)
Ученые сделали важное открытие об алкоголе
Как зарядить телефон без зарядки (вы удивитесь)
Сахару хотят затопить. Зачем?
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Фоторепортажи
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
15Шпион, выйди вон!
16:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как еврейская девочка стала любимицей Адольфа Гитлера

На аукционные торги в США выставлена фотография Адольфа Гитлера и маленькой еврейской девочки.

Наверх
Источник: Русская служба Би-би-си

На первый взгляд, это фотография о большом счастье: улыбающийся мужчина обнимает обаятельную девочку.

Новость
День, когда Гитлер захватил власть. Можно ли было остановить нацистов

Но если приглядеться, оказывается, что мужчина на снимке — это Адольф Гитлер, лидер Третьего рейха, человек, стоявший за убийством шести миллионов евреев. А девочка на фотографии — еврейка.

Гитлер продолжал симпатизировать Розе Берниль Ниенау, несмотря на ее национальность, и эта дружба закончилась лишь пятью годами позже, когда вмешалось высшее рукодство нацистской партии.

Сейчас в США на аукцион выставлено это редкое фото 1933 года. Специалисты аукционного дома Alexander Historical в Мэриленде считают, что эта фотография, сделанная военным фотографом Генрихом Гофманом, может уйти с молотка за 10 тыс. долларов.

«Гитлер часто фотографировался с детьми в пропагандистских целях. Но удивительная вещь с этим снимком заключается в том, что, кажется, Гитлер действительно симпатизировал этой девочке», — заявили в аукционном доме.

«Любимица Гитлера»

Встреча Гитлера и Розы произошла на одном из его дней рождения. По данным аукционного дома, Роза и ее мама были среди огромной толпы, собравшейся у альпийского особняка Гитлера Бергхоф в 1933 году. Полагают, что когда Гитлер узнал, что у Розы тоже день рождения в этот день, он пригласил девочку и ее маму Каролину подняться к дому, где и были сделаны эти фотографии.

Дружба Гитлера с Розой продолжалась, несмотря на ее национальность | Источник: Русская служба Би-би-си

Спустя некоторое время стало известно, что бабушка Розы — еврейка, что делало и Розу еврейкой в представлении нацистского государства.

Новость
«Хрустально» чистая ненависть: что привело к «ночи разбитых витрин»

Но это не остановило Гитлера от продолжения дружеского общения с девочкой, которой он отправил подписанную копию фотографии.

«Дорогой и [тактичной?] Розе Ниенау от Адольфа Гитлера. Мюнхен, 16 июня 1933 года», — написал он.

Роза впоследствии наклеила свою марку на фото и нарисовала цветы на черно-белой фотографии.

Роза написала Гитлеру и его помощнику Вильгельму Брукнеру по меньшей мере 17 писем в период между 1935 и 1938 годами, пока ей и ее матери не передали указание личного секретаря Гитлера Мартина Бормана прекратить общение. По словам Гофмана, Гитлера это указание не впечатлило.

«У некоторых людей настоящий талант портить любую мою радость», — приводит Гофман слова Гитлера по этому поводу в своей книге «Гитлер был моим другом».

В эту книгу фотограф включил другой снимок из этой серии, подпись под ним гласит «Любимица Гитлера — ему было приятно видеть ее в Бергхофе, пока кто-то не выяснил, что она не чистокровная арийка».

На следующий год после того, как Борман оборвал эти контакты, началась Вторая мировая война. К моменту ее окончания через шесть лет были убиты шесть миллионов евреев.

Роза не дожила до конца войны. В 1943 году она умерла от полиомиелита в больнице в Мюнхене, спустя 10 лет после своей первой встречи с Гитлером. Ей было 17 лет.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Нефть за месяц подешевела на четверть. Что происходит?
Министр обороны Израиля подал в отставку из-за перемирия с ХАМАС
Путин и Медведев снова одновременно покинут Россию
В Украинской православной церкви произошел раскол
Как выигрыш в лотерею оборачивается проклятьем
Ад посреди рая: как выглядит остров мусора на Мальдивах
Бывший футболист «Барселоны» считает, что потерял год в Казани
Марионетка чекистов: за что боролся Павлик Морозов
Спорт
«Поговорю с Павлюченко об Ари». Черчесов перед игрой с Германией 11 вопросов главному тренеру сборной перед матчем в Лейпциге
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
У водителей будут новые документы: МВД готовит реформу Приказом МВД также вводится свидетельство о регистрации нового поколения — пластиковое и с чипом
Кино
Будина объяснила, почему отказалась от актерской карьеры 43-летняя звезда сериала «Граница. Таежный роман» стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»
Недвижимость
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил у коммунальщиков свой долг
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Популярные темы на «Детях»
Ээх, не умеем мы оказывается экономить 547
Женщина года - 2018 501
Президенты и их жены 425
"Запасная" принцесса Маргарет 397
Леди
7 модных вариантов окрашивания на зиму Да, все хотят трансформаций, и легче всего их сделать с новым окрашиванием.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь