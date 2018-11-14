Где находится самая большая Буддийская Академия в мире (фото)
Монахи и студенты занимают целый город.
Монахи и студенты занимают целый город.
Буддистская Академия Ларунг Гар, также известная как буддистский Институт Сертар, это не учебное заведение в традиционном представлении. Это целый буддийский город с одноименным названием, в котором постоянно проживают более 40 тысяч монахов, монахинь и учеников.
Ларунг Гар находится в Долине Ларунг на высоте 4 тысяч метров, приблизительно в 15 км от города Сертар в тибетской области Кхам.
Крупнейший в мире центр обучения буддийских монахов открыл свои двери в 1980 году и тогда количество монахов и студентов не превышало двух сотен. Сейчас в город съезжаются студенты со всего мира. Больше всего учеников из Тайваня, Малайзии, Сингапура и Китая. Целыми днями монахи слушают лекции, молятся, медитируют и совершают различные ритуалы.
Город разделен на две части — мужскую и женскую. Условия жизни здесь суровые. Маленькие домики стоят буквально друг на друге и густым ковром покрывают склоны окружающих гор. Здесь не везде есть вода и электричество, а телевизоры официально запрещены. Монахи и студенты могут пользоваться простыми телефонами исключительно для связи с родными.
Добраться до Ларунг Гар — задача сложная, но город открыт для иностранцев, и в нем всегда рады туристам.
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