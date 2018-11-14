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19:40 (мск), источник: N + 1

Холодный климат вынудил людей больше пить

Также пьянство вызвал недостаток солнца.

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Источник: РИА "Новости"

Группа ученых из США, Мексики и Испании изучила открытую информацию о потреблении алкоголя жителями 193 стран и 50 штатов США и связала эти данные с климатическими условиями. Оказалось, что в самых холодных и наименее солнечных регионах доля пьющего населения выше. Кроме того, в холодных местностях также регистрируется больше случаев возникновения цирроза печени, связанного со злоупотреблением спиртным. Статья опубликована в журнале Hepatology.

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Потребление алкоголя вносит значительный вклад в смертность и нетрудоспособность населения во всем мире — так, выпивка ассоциирована с развитием 60 острых и хронических заболеваний, включая различные виды рака. В частности, злоупотребление алкоголем — одна из самых распространенных причин развития цирроза печени. Потребление алкоголя сильно варьируются в зависимости от страны: на это влияет не только цена на алкоголь и наличие регуляции государством, но также и общий уровень жизни и развития.

Ученые из Питтсбургского университета под руководством Рамоны Баталлер (Ramona Bataller) решили проверить другое предположение: что больше пьющего населения проживает в холодных и менее солнечных местностях. Для этого они рассчитали долю пьющих граждан старше 15 лет в 193 странах, процент сильно пьющих (тех, кто в течение 30 дней потребляет 60 и более граммов чистого этилового спирта), а также доля случаев возникновения цирроза печени из-за злоупотребления алкоголем.

В качестве основных климатических параметров ученые рассчитали для каждой страны среднегодовую температуру, среднее количество солнечных часов и классифицировали каждую страну на пять типов исходя из системы Кёппена. Более подробный анализ также провели на 50 американских штатах и входящих в их состав 3144 округов.
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Исследователи выяснили, что средняя температура и количество солнечных часов обратно коррелируют с количеством выпитых в год литров алкоголя на душу населения (коэффициент Спирмана -0,5 и -0,57 соответственно). Значимая (p < 0,001) обратная корреляция была обнаружена между температурой и частотой солнечной погоды и количеством сильно пьющих жителей, а также между температурой и частотой солнечной погоды и количеством случаев возникновения цирроза печени из-за злоупотребления алкоголем. При этом последний параметр (доля больных) коррелировал с количеством литров выпитого за год алкоголя на душу населения.

Авторы утверждают, что они постарались учесть все возможные побочные переменные, которые могли повлиять на уровень пьющего населения в стране, к примеру, религию. Причины такой связи (ученые также полагают, что она причинно-следственная) могут быть разные: во-первых, считается, что алкоголь используется в качестве средства вазодилатации — расширения кровеносных сосудов, которое приводит к улучшению кровотока к гладкой мускулатуре и действует в качестве согревающего средства. Кроме того, зависимость может быть также связана с тем, что от погоды зависит и уровень психических расстройств, в том числе и депрессии, которые, в свою очередь, также связана со злоупотреблением алкоголем.

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