Холодный климат вынудил людей больше пить
Также пьянство вызвал недостаток солнца.
Также пьянство вызвал недостаток солнца.
Группа ученых из США, Мексики и Испании изучила открытую информацию о потреблении алкоголя жителями 193 стран и 50 штатов США и связала эти данные с климатическими условиями. Оказалось, что в самых холодных и наименее солнечных регионах доля пьющего населения выше. Кроме того, в холодных местностях также регистрируется больше случаев возникновения цирроза печени, связанного со злоупотреблением спиртным. Статья опубликована в журнале Hepatology.
Потребление алкоголя вносит значительный вклад в смертность и нетрудоспособность населения во всем мире — так, выпивка ассоциирована с развитием 60 острых и хронических заболеваний, включая различные виды рака. В частности, злоупотребление алкоголем — одна из самых распространенных причин развития цирроза печени. Потребление алкоголя сильно варьируются в зависимости от страны: на это влияет не только цена на алкоголь и наличие регуляции государством, но также и общий уровень жизни и развития.
Ученые из Питтсбургского университета под руководством Рамоны Баталлер (Ramona Bataller) решили проверить другое предположение: что больше пьющего населения проживает в холодных и менее солнечных местностях. Для этого они рассчитали долю пьющих граждан старше 15 лет в 193 странах, процент сильно пьющих (тех, кто в течение 30 дней потребляет 60 и более граммов чистого этилового спирта), а также доля случаев возникновения цирроза печени
Исследователи выяснили, что средняя температура и количество солнечных часов обратно коррелируют с количеством выпитых в год литров алкоголя на душу населения (коэффициент Спирмана -0,5 и -0,57 соответственно). Значимая (p < 0,001) обратная корреляция была обнаружена между температурой и частотой солнечной погоды и количеством сильно пьющих жителей, а также между температурой и частотой солнечной погоды и количеством случаев возникновения цирроза печени
Авторы утверждают, что они постарались учесть все возможные побочные переменные, которые могли повлиять на уровень пьющего населения в стране, к примеру, религию. Причины такой связи (ученые также полагают, что она причинно-следственная) могут быть разные:
Елизавета Ивтушок