Жизнь неандертальцев оказалась не опаснее жизни людей современного типа

Источник: AFP 2018

В противоположность распространенному мнению, жизнь неандертальцев в плане травм была не опаснее жизни людей современного типа, рассказывается в Nature. Как выяснили антропологи, проведя масштабное исследование останков обоих видов людей, у неандертальцев и людей современного типа было примерно одинаковое количество травм черепа.

Некоторые исследователи считают, что жизнь у неандертальцев была полна трудностей и невзгод.

Предположительно, они чаще, чем люди современного типа получали различного вида травмы — исследователи объясняли эту теорию разными причинами, в том числе насилием, которое было обычным в обществе неандертальцев, атаками хищников и мобильным образом жизни.

В частности, на останках неандертальцев находили многочисленные травмы черепа и шеи, которые, как считали ученые, они получали во время охоты на крупных млекопитающих. Предположительно, неандертальцы охотились с короткими копьями и ножами, которыми они закалывали животное, поэтому если оно защищалось, то чаще наносило увечья охотникам.

Однако доказательства, которые приводили антропологи, основывались на исследовании отдельных скелетов, а не на одновременном анализе большого количества останков. Антропологи из Тюбингенского университета под руководством Катерины Харвати (Katerina Harvati) решили заполнить этот пробел. В научной литературе они собрали информацию об останках 114 неандертальцев и 90 людей современного типа, которые жили в разных частях Европы 80−20 тысяч лет назад, и проанализировали более 800 скелетных останков.

Оказалось, что количество травм у людей обоих видов было примерно одинаковым. При этом у мужчин, независимо от вида, их было больше, чем у женщин.

Кроме того, количество травм зависело от возраста — у неандертальцев травмы появлялись в довольно юном возрасте, в то время как у людей современного типа такое же количество травм было, когда они были уже взрослыми.

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«Наши результаты, вопреки распространенному мнению, опровергают гипотезу о том, что неандертальцы чаще страдали от травм головы, чем люди современного типа», — объясняет Катерина Харвати. «Поэтому мы считаем, что гипотеза о поступках неандертальцев, которые часто приводили к травмам, в частности жестокое поведение и плохое умение охотиться, должна быть пересмотрена».

«Зависимость возникновения травм от возраста — это новое наблюдение», — добавляет Харвати. «Однако в целом наши результаты предполагают, что жизнь неандертальцев была не более опасной, чем у людей современного типа».

Ранее антропологи предположили, что неандертальцы оказывали социальную поддержку старикам и инвалидам. Ученые проанализировали останки мужчины, который, по-видимому, долго страдал глухотой, ухудшением зрения и болезнями опорно-двигательного аппарата. Он был не в состоянии охотиться самостоятельно, и, очевидно, без поддержки соплеменников не выжил бы.

Екатерина Русакова