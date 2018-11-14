Instagram восстановил аккаунт Рамзана Кадырова
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram, заблокированный год назад, восстановлен.
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram, заблокированный год назад, восстановлен.
«В среду вечером разблокирована моя страница в Instagram. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев», — сообщил Кадыров «Интерфаксу». «Все это время миллионы моих подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук. Также не могли напрямую ко мне обращаться тысячи жителей Чечни и других регионов, которые ранее, минуя все бюрократические инстанции поднимали проблемы, оперативно получали помощь по жизненно важным вопросам», — отметил он.
По словам, Кадырова, организация, «открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми разных стран и народов». «Этот принцип должен неукоснительно соблюдаться, независимо от того, Рамзана Кадырова это страница или любого другого человека из миллиардов жителей нашей планеты», — считает глава Чечни.
Он выразил надежду, что произошедшая ошибка не будет повторена.