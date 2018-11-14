Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герои романов и мифов: мелкие породы собак. Часть 2
Пешеходы «притворились» автобусом, чтобы пересечь мост (видео)
Смертельно больной мальчик отвел маму к алтарю (видео)
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Европа начала решать "украинскую проблему России"
Туктамышева стала жертвой судейского заговора
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Работали в поле: 94 человека освободили из рабства под Одессой
Подруга певицы Самойловой погибла в автокатастрофе
Поживший на 3,5 тыс. депутат заявил о реакции в «Единой России»
Путин присвоил Диме Билану особое звание
Пешеходы «притворились» автобусом, чтобы пересечь мост (видео)
Самые надежные машины по версии россиян
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как новый закон изменит жизнь в СНТ?
Фоторепортажи
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
23:26 (мск), источник: Интерфакс

Instagram восстановил аккаунт Рамзана Кадырова

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram, заблокированный год назад, восстановлен.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В среду вечером разблокирована моя страница в Instagram. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев», — сообщил Кадыров «Интерфаксу». «Все это время миллионы моих подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук. Также не могли напрямую ко мне обращаться тысячи жителей Чечни и других регионов, которые ранее, минуя все бюрократические инстанции поднимали проблемы, оперативно получали помощь по жизненно важным вопросам», — отметил он.

По словам, Кадырова, организация, «открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми разных стран и народов». «Этот принцип должен неукоснительно соблюдаться, независимо от того, Рамзана Кадырова это страница или любого другого человека из миллиардов жителей нашей планеты», — считает глава Чечни.

Он выразил надежду, что произошедшая ошибка не будет повторена.

Макрон заявил, что Франция не является вассалом США
Газпром оказался под угрозой многомиллиардного штрафа
В Украинской православной церкви произошел раскол
Как выглядит остров мусора на Мальдивах (фото)
Как еврейская девочка стала любимицей Гитлера
Стала известна сумма премиальных сборной России за ЧМ по футболу
Японец «сходил в магазин» почти 3 миллиона раз ради бонусов
Спорт
Лев рассказал, кто пропустит контрольный матч со сборной России Игра состоится 15 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
У водителей будут новые документы: МВД готовит реформу Приказом МВД также вводится свидетельство о регистрации нового поколения — пластиковое и с чипом
Кино
Будина объяснила, почему отказалась от актерской карьеры 43-летняя звезда сериала «Граница. Таежный роман» стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Москва может лишиться знаменитого кинотеатра
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Популярные темы на «Детях»
Женщина года - 2018 545
"Запасная" принцесса Маргарет 444
Роман на стороне 362
В кого и зачем верить нашему ребенку, решают родители? Нет-бабушки! 344
Леди
7 модных вариантов окрашивания на зиму Да, все хотят трансформаций, и легче всего их сделать с новым окрашиванием.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь