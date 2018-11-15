Депутат показал цены в столовой Госдумы
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента.
На снимке видно, что ценовой диапазон блюд варьируется в пределах 200 рублей.
Кроме того, Хинштейн поделился с подписчиками и фотографией своего обеда, который обошелся ему в 253 рубля.
В комментарии «Пятому каналу» Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о «копеечных» блюдах в столовой Госдумы.
«То, что фейк, сомнений нет. Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере, 10−15 лет», — подчеркнул парламентарий. При этом он добавил, что прайс в столовой нельзя назвать и «безумно дорогим».
Хинштейн отметил, что ходят слухи, будто депутаты обедают за 20 рублей. «У меня это вызывает, мягко говоря, недоумение», — заявил он.