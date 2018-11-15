Депутат показал цены в столовой Госдумы

Источник: РИА "Новости"

На снимке видно, что ценовой диапазон блюд варьируется в пределах 200 рублей.

Кроме того, Хинштейн поделился с подписчиками и фотографией своего обеда, который обошелся ему в 253 рубля.

В комментарии «Пятому каналу» Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о «копеечных» блюдах в столовой Госдумы.

​«То, что фейк, сомнений нет. Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере, 10−15 лет», — подчеркнул парламентарий. При этом он добавил, что прайс в столовой нельзя назвать и «безумно дорогим».