Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть

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Если во время чемпионата мира по футболу 2018 года вам удалось побывать в Москве, и еще более посчастливилось попасть на улицу Никольскую или в фан-зону на Воробьевых горах — у вас с японцами намного больше общего, чем вы думаете. Представьте, что галдящая толпа наводнила метро, площади и кафе вашего города не на месяц, а на круглый год. По пути в метро вы терпите топтание по ногам от громких латиноамериканцев, до офиса вас преследует толпа плюющих на тротуар китайцев, а ваш любимый ресторан вечно забит под завязку иранцами, итальянцами и австралийцами. Представили? Теперь вы можете понять жителей Токио и Киото.

На что готовы пойти японцы, чтобы заработать денег на гайдзинах, — разбиралась «Лента.ру».

Япония, пожалуй, одна из самых романтичных и загадочных жемчужин Дальнего Востока. Дешевую Юго-Восточную Азию завсегдатаи аэропортов и гостиниц уже изъездили вдоль и поперек. Для многих жителей Индонезии и Таиланда туристы давно стали одной из главных возможностей заработать, и трудятся на их благо они покладисто. Путешественники же особо не заморачиваются: денег с собой много брать не надо, одежды тоже, никаких особых правил приличия тем более нет. В общем, все всем рады.

Однако, когда стадо иностранцев проносится по улицам Киото, оставляя за собой кучи нерассортированного мусора, поломанные бамбуковые перила и плачущих гейш, оправдание «за все уплачено» японцев не всегда утешает.

Вы хотите туристов? Их есть у нас

С 2014 года по стране ударил туристический бум. Количество желающих увидеть одно из самых экзотичных мест планеты росло непрерывно с конца прошлого века. В 1995 году Японию посетили 3,3 миллиона туристов, а в 2011-м уже больше восьми миллионов. Потрясшая мир фукусимская катастрофа в 2013-м затормозила развитие отрасли, однако уже спустя два года страна реабилитировалась. В том же году Токио облегчил въезд в страну для юго-восточных соседей. Спустя два года такие же поблажки сделали для китайцев, а затем и для азербайджанцев, индийцев и украинцев. В то же время безвизовый въезд стал открыт для представителей 66 стран.

Один из самых фешенебельных районов Токио — Сибуя | Источник: Reuters

В 2016 году власти объявили, что хотят увеличить поток въездного туризма, а к Олимпийским играм 2020 года ежегодное число гостей Страны восходящего солнца должно составить 30 миллионов. Хорошие новости не заставили себя ждать. За 2017 год страну уже посетили 28,7 миллиона иностранцев — на 250 процентов больше, чем в 2012 году.

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Главным катализатором успеха стали, конечно, гости из Китая. Быстроразвивающаяся страна в конце нулевых выпустила на волю сотни тысяч невероятно платежеспособных туристов. Вместе с деньгами, они, правда, приносят за рубеж много хлопот: то в порыве восторженных чувств напишут на стене гробницы «Здесь был Сяо Ван», то увезут с собой на память целый пляж.

В 2014 году Китай обогнал Южную Корею и стал главным вкладчиком в успех туристической отрасли Японии. Сейчас из Поднебесной приезжают в среднем шесть миллионов человек ежегодно. Для сравнения, из США в год приезжает около одного миллиона туристов.

Но не только рост благосостояния соседей благотворно повлиял на отрасль. С 2012 года курс йены постепенно падал и туры в Японию подешевели. В 2012-м на один доллар можно было купить 80 йен. В 2015 — уже 120. Сейчас курс в среднем колеблется около 110 йен, но это все же намного дешевле, чем в начале десятилетия.

Гайдзины не нужны

Мечты министров воплощаются в жизнь: иностранцы из всех уголков Земли во снах видят поездку на землю гейш, сакуры, аниме, мечтают окунуться в офуро, принести свои деньги в бюджет и посодействовать продвижению «мягкой силы» страны. Однако рады таким головокружительным успехам не все.

Для большинства жителей самых популярных городов Японии туристы стали страшнее самых жутких онрё — мифических духов умерших людей, вернувшихся в мир живых ради мести.

В крупных городах на улицах не протолкнуться круглые сутки — спозаранку китайские туристы в панамках размахивают селфи-палками, а звуковые волны от их групп можно действительно назвать ударными. К вечеру европейцы с рюкзачками и огромными камерами на животах толкутся, задрав головы, медленно озираясь по сторонам. То оттопчут ноги, то присядут отдохнуть на крыльцо и сломают бамбуковую перекладину.

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Из-за толп приезжих местным стало сложнее попасть на работу — общественный транспорт забит под завязку. Отметить день рождения в любимом заведении тоже проблематично — популярные места забронированы на недели вперед. Одним из особых поводов для фрустрации у педантичных японцев является то, что иностранцы не всегда считают обязательным заблаговременно предупреждать об отмене брони: к приему гостей в Японии готовятся основательно и заранее.

Однако наибольшее недовольство вызывают не чужаки европейцы, для которых на туристических онлайн-сервисах появились целые памятки о том, как нужно себя вести (например, не есть на ходу и не ходить с босыми ногами).

Страшнее демонов для японцев близкие соседи — китайцы, получившие репутацию одних из самых невыносимых туристов в мире.

Что именно является причиной особой неприязни, сказать трудно. Возможно, они действительно выделяются своей невоспитанностью, по японским понятиям, а может дело и в историческом «непереваривании» друг друга.

Летом по азиатским СМИ пронеслась новость: двух китаянок выставили из ресторана в Осаке. По версии хозяев заведения, те забронировали столик на 90 минут, но отказались уходить по истечении срока. К тому же женщины смущали других гостей своим поведением. «Просто уходите, платить не нужно, просто уйдите, — причитает японец на видеозаписи, снятой на месте событий. — Никогда таких отвратительных манер не встречал». По словам свидетелей, женщины громко общались и кидали панцири креветок прямо на пол. Версия китаянок несколько отличается: они считают, что стали жертвами банальной дискриминации.

Другой случай произошел с арендатором квартиры на сервисе Airbnb. Три молодые китаянки оставили жилье в полнейшем беспорядке. Всюду валялись вещи, бумага, а в помещении пахло тухлой едой. Мужчина написал отзыв на странице одной из девушек на платформе и попросил заплатить дополнительно за услуги уборки.

В ответ та нагрубила и заявила, что уборка — обязанность арендодателя. Кроме того, в книге отзывов, которую хозяин держит в квартире, девушки написали нелестные комментарии, сопроводив послание рисунком кучи фекалий. Новость разлетелась по интернету и вызвала волну общественного порицания. Девушкам пришлось публично извиняться.

Киото — одно из самых колоритных мест страны — страдает от возросшего турпотока больше всего. Особую, умиротворенную атмосферу города — мияби — уничтожают толпы людей. В результате, как писала газета The Japan Times, все большее количество компаний перестают обслуживать клиентов на иностранных языках. Явление даже получило особое название — kankō kōgai — «туристическое загрязнение».

Страдают от наплыва туристов не только города. Взобраться на гору Фудзи — заветная мечта практически всех, кто хочет попасть в Японию. Однако походы оставляют неприятный осадок у местных, которые вынуждены собирать мусор после горе-туристов. Японцы озадачились и нашли способ справиться с проблемой: с января 2019 года в стране начнет действовать сайонара-налог или налог «на прощание». Тысячу йен (12,2 доллара) обязаны будут выплачивать все, кто вылетает из страны самолетом. Вырученные деньги пойдут на поддержку туристической отрасли и экологических программ.

По словам выпускницы кафедры японоведения, а ныне помощника руководителя компании «Мазда Соллерс» Марии, японцы никогда не будут высказываться плохо о туристах при других иностранцах, поэтому понять уровень недовольства довольно сложно. «Помню, как-то ехала в метро, напротив сидела пара китайцев с ребенком, видно, что при деньгах. Вели себя ужасно: громкие, шебутные… Никто им слова не сказал, все молча терпели, но выражение лиц японцев было не передать — скуксились, скрючились, но терпели», — рассказывает она.

В то же время Мария отмечает, что программы по развитию туризма действительно работают:

Несколько лет назад информацию на английском было не так легко найти, сейчас же даже на русском найти не проблема. В Хиросиме видела путеводитель на русском, хотя россияне туда не так уж часто ездят, там в основном американцы.

Тихий ропот — большие деньги

И все же, по мнению японского эксперта в сфере туризма Такао Икадо, «туристическое загрязнение» лучше, чем «туристический вакуум». По его словам, правительство должно уделять больше внимания менее раскрученным местам в провинции. Правда, добраться туда пока не так просто, хотя над этим работают.

Сейчас все чаще можно увидеть рекламные кампании ранее неведомых туристических «закоулков». Завлекают туда обычно чем-то уникальным. Например, там растет какой-нибудь особенный фрукт или шьют необычные головные уборы. По похожей схеме работают туристические компании во многих других страны Восточной и Юго-Восточной Азии, где практически в каждом захолустье есть храм с самым большим, самым каменным или самым зеленым Буддой в мире.

По мнению специалистов-японоведов, ропот среди японцев, конечно, слышен. Но доходы от неудобств ощущают все, а поэтому ропщут японцы пропорционально. По крайней мере до проведения Олимпиады к недовольным прислушиваться точно не будут, вот проведем игры — тогда и поговорим. Подход правительства «цель оправдывает средства» отлично демонстрирует закрытие легендарного токийского рыбного рынка Цукидзи. На протяжении 83 лет сюда съезжались рестораторы и хозяйки со всех концов столицы. Посмотреть на торги тунца к 4 утра на рынок приезжали толпы туристов. Однако японские власти оказались не очень сентиментальными. Рынок перенесут на побережье в район Тоёсу, а на его месте сделают парковку.

Комплекс Ginza Six в Токио | Источник: Reuters

Пока «неудобные» туристические достопримечательности безжалостно закрывают, те, что приносят деньги, наоборот развивают. В один из самых знаменитых кварталов Токио — Гиндзу туристов привозят на шопинг целыми автобусами. Есть ли смысл жаловаться, если не успел увернуться от толпы, сметающей все, что под руку попадется, с полок в «Юникло»? Здесь же, в самом дорогом месте столицы, в прошлом году открылся центр Ginza Six.

Люксовый комплекс поражает масштабом вложенных средств: около 250 брендовых магазинов, включая Fendi, Kenzo, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, шесть этажей офисов, 24 ресторана, банкетный холл, кинотеатр и парк на крыше на четыре тысячи человек.

В центре есть отдельный терминал для туристических автобусов, информационный центр, точки обмена валюты и другие сервисы для путешественников.

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Оформлен комплекс тоже не абы как, декорировать помещения было поручено Музею искусств Мори (Mori Art Museum). Дизайн, согласно задумке, должен подчеркнуть современность Японии, а не подыгрывать Западу и повторять отсылки к традиционной культуре. В таком месте не жалко оставить несколько сотен тысяч йен, и японцы это прекрасно понимают.

Претендует Токио не только на шопинг-столицу региона. С июля в стране действует новый закон о казино, который может пошатнуть позиции игорных заведений Шанхая, Макао и Сингапура.

Несмотря на то что оппозиция резко критиковала нововведение, опасаясь роста игорной зависимости, деньги, которые любители азартных игр привезут в страну, стали более весомым аргументом. Развлекательные комплексы с казино — одни из самых выгодных туристических объектов. В частности, 70 процентов прибыли сингапурского Marina Bay Sands приносят именно игорные заведения.

Похожие комплексы планируют построить не раньше 2025 года в Осаке на искусственном острове Юмешима. Еще несколько, возможно, будут располагаться в Токио и Йокогаме, на севере острова Хоккайдо в Томакомаи или в центре архипелага — в Нагасаки. Как считают некоторые российские японисты, такие планы японцев могут заметно изменить баланс сил в азиатском игорном бизнесе.

Телевизионная башня Tokyo Skytree — второе по высоте сооружение в мире | Источник: Reuters

Однако не все лучшее достается туристам. Им, например, нельзя пользоваться самыми быстрыми синкансэнами — скоростными поездами — Нодзоми и Мидзухо, на которых, как правило, передвигаются бизнесмены. По JR Pass — японскому проездному — можно кататься на менее быстрых и забитых туристами поездах, которые, правда, могут тормозить у каждого столба.

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Не могут приезжие и остановиться в привычных домашних гостиницах Airbnb. Летом власти ограничили деятельность компании, а частных арендодателей заставили получать специальное разрешение на сдачу жилья. За две недели Airbnb отменила 80 процентов бронирований в Японии, несмотря на то, что за некоторые уже была внесена предоплата. Таким образом власти не только начали борьбу с нечистоплотными арендодателями и успокоили местных жителей, которые не всегда в восторге от соседства с иностранцами, но и продвинули местные бизнесы. К примеру, в сентябре стартап Hyakusenrenma запустил программу бронирования жилья Stay Japan Pass. Пользователи могут купить пакет услуг на одну, две или три недели и получить неограниченный доступ к более чем сотне гостиниц по всей стране.

Действия властей могут вызывать одобрение местных предпринимателей и восторженные отзывы туристов, для которых в стране делается все. В то же время и ропщущих немало: рынок перенесли, мияби нарушили, думают только о деньгах. Однако тактика у правительства определенно есть, и оно ее придерживается. Тех, кто знаком с Японией давно и близко, такое поведение японских властей нисколько не удивляет. Их задача — получить от Олимпиады максимум, а если азиаты идут к своей цели — не стой на пути.