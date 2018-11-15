Магическая сила: как Джоан Роулинг продолжает строить свою вселенную
Возвращение фантастических тварей в места обитания.
Возвращение фантастических тварей в места обитания.
15 ноября на экраны выходят «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», вторая часть новой киноэпопеи из мира Гарри Поттера, действие которой происходит в 20-е годы прошлого века. Журналист Алексей Королев для «Известий» разбирался, почему Джоан Роулинг решила вернуться в свой волшебный мир и сделать его более взрослым.
Джоан Роулинг — это та самая женщина, которая за семь лет преодолела путь от нищей домохозяйки до первого в истории
Зарабатывать не детях попроще, чем на взрослых, — это знал не только Уолт Дисней, но и Госкино СССР, которое поднимало кассу на
Теоретически, дописав в 2007 году «Дары смерти», Роулинг могла в дальнейшем открывать в компьютере только Excel, а не Word — чтобы подсчитывать доходы.
Пять лет она примерно этим и занималась, а потом один за другим выпустила пять совершенно взрослых романов, один — политический («Случайная вакансия») и четыре детектива про сыщика Корморана Страйка. Все они были очень хорошо приняты, сама Роулинг говорила о понятной усталости от мира Поттера, люди с недоверчивым складом ума рассуждали о — тоже понятном — нежелании всю жизнь оставаться в амплуа пусть и лучшей, но всё же детской писательницы. Всё это было справедливо вплоть до ноября 2016 года, когда на экраны вышел фильм «Фантастические твари и где они обитают» —
Разумеется, всякая подлинно великая литература находится выше и сбоку любых формальных жанровых определений. «Глубокий сон» и «Имя розы» — это только во вторую очередь детективы, «Властелин колец» — сперва великий роман, а потом уже фэнтези, «Похождения бравого солдата Швейка» и «Дон Кихот» проходят по разряду сатиры только в школьной программе. «Щелкунчик и Мышиный король», «Книга джунглей», «Приключения Гекльберри Финна», «Алиса в Стране чудес» представляют для взрослого читателя не меньший (и уж точно — содержательно совершенно иной) интерес, чем для ребенка.
С романами о Гарри Поттере всё несколько сложнее. И дело не только в том, что Роулинг не ровня Толкиену или Киплингу (ну не ровня, и что?). Разумеется, почти все родители так или иначе книги о юных волшебниках отобрали у своих детей и прочли — хотя бы
Конечно, и «Гекльберри Финну» понадобилось немало времени, чтобы из сиквела популярной детской книжки превратиться в главный американский роман своего века — но вот Роулинг ждать явно не хочет. И Корморан Страйк тут Гарри Поттеру — замена «никакущая». Слишком удачным получилась придуманная Роулинг вселенная, слишком хорошо обжитой, витальной и богатой на разнообразные сюжеты, чтобы замкнуть ее историю всего на одного мальчика и его учебу в волшебной школе.
«Фантастические твари» — конечно, фильм семейный, детям на нем (на первой серии во всяком случае было) явно не скучно, но история всё же — о взрослых и для взрослых. Хотя бы для тех взрослых, которые читали «Философский камень» в начальной школе, а сейчас знакомят с миром Роулинг уже своих детей. Да, герой носит с собой целый бестиарий, замаскированный под чемодан, да, палочки мелькают, а заклинания разной степени убойности слышны каждые 10 минут.
Взаимодействие магов с простецами наконец перестало сводиться к стиранию последним памяти — две ойкумены, волшебная и обычная, явно находятся в сложной онтологической связи, даже если вторая практически не имеет представления о первой. И эта связь, судя по всему, интересует сейчас Роулинг больше всего.
Правда, это уже не будет только «миром Гарри Поттера» — и это довольно смелый шаг для писателя, которому ее любимый герой принес тот самый миллиард, с которого мы и начали эту историю.