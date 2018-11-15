Мединский отнес фанатов «Гражданской обороны» к маргиналам

«Вы знаете, что некоторые довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например, представляющие поклонников группы “Гражданская оборона”, исключительно активны. Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит популяризацией хорошего дела», — сказал глава Минкульта о проекте «Великие имена», в котором жители могут проголосовать за названия аэропортов своих городов.
По словам министра, «топонимика должна тоже играть на популяризацию исторического наследия».
Ранее Мединский, говоря о возможности дать омскому аэропорту имя Егора Летова, заявил, что присваивать объектам имена живых — дурной тон. «Он не жив», — напомнили журналисты. Позже глава Минкульта объяснил, что имел в виду не Летова, а лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова.
Проект «Великие имена России» запустили в октябре 2018 года. В Омске в финал голосования вышли Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов. Летов тоже был в числе первых.