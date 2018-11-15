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02:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Мединский отнес фанатов «Гражданской обороны» к маргиналам

Министр культуры России Владимир Мединский назвал фанатов «Гражданской обороны» маргиналами. Так он прокомментировал идею присвоить аэропорту Омска имя лидера коллектива Егора Летова. Его слова приводит РЕН ТВ.

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Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, что некоторые довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например, представляющие поклонников группы “Гражданская оборона”, исключительно активны. Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит популяризацией хорошего дела», — сказал глава Минкульта о проекте «Великие имена», в котором жители могут проголосовать за названия аэропортов своих городов.

По словам министра, «топонимика должна тоже играть на популяризацию исторического наследия».

Ранее Мединский, говоря о возможности дать омскому аэропорту имя Егора Летова, заявил, что присваивать объектам имена живых — дурной тон. «Он не жив», — напомнили журналисты. Позже глава Минкульта объяснил, что имел в виду не Летова, а лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова.

Проект «Великие имена России» запустили в октябре 2018 года. В Омске в финал голосования вышли Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов. Летов тоже был в числе первых.

Министр культуры Владимир Мединский прибыл с рабочим визитом в Омск
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