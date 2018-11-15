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13:08 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: введение уроков полового воспитания в школе поддерживают 60% россиян

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что о методах контрацепции детям нужно рассказывать уже в школе. В свою очередь министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что эта тема должна обсуждаться в рамках семьи.

Согласно опросу, 21% россиян «полностью» и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового воспитания в школе. Полностью не поддерживает инициативу 12% респондентов, еще 15% «скорее не поддерживают» появление таких учебных курсов.

«Беседы с родителями по-прежнему являются для россиян наиболее приемлемым и эффективным способом сексуального просвещения молодежи (47%), на втором месте стоят консультации у врачей-специалистов (37%). Доверие к специальной научно-популярной литературе как к способу донесения информации о сексуальной жизни выросло с 26% в 2014 году до 36% в 2018 году. А вот специальные учебные курсы в школе продолжают терять свои позиции: если в 2014 году к такому виду сексуального просвещения склонялись 40% опрошенных, то в 2018 году — 30%. Почти четверть россиян считает, что учить лучше на собственном опыте (24%)», — отмечают специалисты ВЦИОМ, анализируя результаты опроса.

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Почти две трети (63%) участников опроса считают, что лучшее время для сексуального просвещения и рассказа о методах контрацепции — средние классы школы (5−9 классы). Еще четверть (24%) опрошенных полагает, что лучшее время для знаний подобного рода — старшие классы. Полагающих, что поднимать эту тему нужно в начальных классах или уже после окончания школы, — по 3%. Еще 3% респондентов ответили, что об этом вообще не нужно рассказывать.

При этом 69% респондентов полагают, что о методах контрацепции в школах должны рассказывать врачи и медицинские работники. Еще 23% считают это делом школьных психологов, только 4% отмечают, что этим следует заниматься школьным учителям. На вопрос, планируют ли они сами говорить на тему полового воспитания со своими детьми, 68% опрошенных ответили утвердительно, 27% отрицательно.

Центральные вопросы в половом воспитании

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (61%) считает, что центральным вопросом в половом воспитании молодежи должна стать нравственная сторона ранних сексуальных отношений и воспитание чувства ответственности за свои поступки. Выросла доля россиян, считающих приоритетом в сексуальном просвещении донесение информации о средствах и методах предупреждения венерических заболеваний (с 44% в 2014 году до 53% в 2018 году) и средствах и методах предупреждения беременности (с 41% до 46%). Еще 43% респондентов выступают за то, чтобы центральными темами в сексуальном просвещении были вопросы влияния ранней сексуальной жизни на здоровье будущих мам и детей (рост с 34% в 2014 году) и влияние добрачных сексуальных отношений на создание семей, дальнейшую сексуальную жизнь (36%).

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«Начиная с 1989 года (тогда был проведен подобный опрос ВЦИОМ — прим. ТАСС) в обществе в целом тема сексуальных отношений стала заметно менее табуированной, но на межпоколенческом уровне многие ограничения до сих пор не утратили своей силы. Около половины опрошенных предпочитают отстраниться от этого диалога с детьми и делегировать вопросы сексуального просвещения третьей стороне: врачам-специалистам, научно-популярным материалам, школе», — прокомментировал данные опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 октября 2018 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории РФ, объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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