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04:55 (мск), источник: Известия

Британка заработала почти $80 тыс. с помощью шепота

Студентка из Великобритании Софи Мишель за год заработала £60 тыс. (более $78 тыс. или 5,2 млн рублей), записывая видео в формате ASMR. Ролики, на которых девушка общается со зрителями шепотом, публикуются в YouTube и набирают десятки тысяч просмотров.

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Сейчас на канал 21-летней британки подписаны более 250 тыс. человек. В своих видео девушка разговаривает шепотом на различные темы. Формат ASMR считается отличным средством для релаксации, пишет The Mirror.

Основной заработок Софи получает от рекламы, которую она помещает в свои видео.

Идея записывать ASMR-ролики пришла девушке после того, как ее брату поставили диагноз «опухоль головного мозга». Мишель начала искать способы побороть стресс и наткнулась на столь необычный формат.

Жанр ASMR предполагает аудио- или видеозаписи, сделанные с использованием шелестящих звуков, шепота и других тихих звуков, способных вызвать у слушателя ощущение «мурашек» на коже. Предполагается, что такой эффект помогает снять стресс и справиться с депрессией, отмечает телеканал «360».

Примечательно, что в Китае в 2018 году такой формат видео запретили, признав его порнографией.

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