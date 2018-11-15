Британка заработала почти $80 тыс. с помощью шепота

Сейчас на канал 21-летней британки подписаны более 250 тыс. человек. В своих видео девушка разговаривает шепотом на различные темы. Формат ASMR считается отличным средством для релаксации, пишет The Mirror.

Основной заработок Софи получает от рекламы, которую она помещает в свои видео.

Идея записывать ASMR-ролики пришла девушке после того, как ее брату поставили диагноз «опухоль головного мозга». Мишель начала искать способы побороть стресс и наткнулась на столь необычный формат.

Жанр ASMR предполагает аудио- или видеозаписи, сделанные с использованием шелестящих звуков, шепота и других тихих звуков, способных вызвать у слушателя ощущение «мурашек» на коже. Предполагается, что такой эффект помогает снять стресс и справиться с депрессией, отмечает телеканал «360».

Примечательно, что в Китае в 2018 году такой формат видео запретили, признав его порнографией.