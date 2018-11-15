Ученые раскрыли тайну ямайской обезьяны

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Раскрыть тайну вымерших ямайских обезьян Xenothrix mcgregori ученые смогли благодаря образцу ДНК, полученному из окаменелостей, обнаруженных в одной из пещер на Ямайке.

Впервые кости Xenothrix были найдены в 1920 году — судя по ним, эти обезьяны имели очень небольшие ноги, практически как у грызунов: предполагалось, что это были медлительные животные, обитавшие на деревьях и имевшие относительно мало зубов.

При том что Xenothrix сильно отличался от любых других видов обезьян, долгое время оставалось загадкой эволюционная история этих животных.

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Как показал анализ ДНК, ближайшими родственниками ямайских обезьян являются южноамериканские прыгуны (Callicebus). «Древняя ДНК указывает на то, что ямайская обезьяна — это прыгун, обладающий некоторыми необычными морфологическими особенностями, а не совершенно отдельная ветвь обезьян Нового Света», — отмечает Росс Макфи (Ross MacPhee), соавтор нового исследования.

Ученые полагают, что Xenothrix прибыли на Карибы примерно 11 миллионов лет назад. Предполагается, что из Южной Америки они добирались на небольших «растительных плотах», дрейфующих в океане. Оказавшись же на Ямайке, данные животные — в условиях небольшого количества хищников — в итоге смогли эволюционировать уникальным образом.

Впрочем, по-прежнему остается неясным, как выглядели Xenothrix. Если исходить из внешнего вида сегодняшних прыгунов, то вымершие ямайские обезьяны, вероятно, были небольшими древесными жителями, с длинной шерстью коричневого, черного, красного или серого цвета. Дикие прыгуны живут, как правило, около 12 лет.

Предполагается, что Xenothrix вымерли приблизительно 900 лет назад, при этом что послужило причиной вымирания, по-прежнему неясно: возможно, это связано с влиянием человека и новыми хищниками, завезенными на остров первыми колонистами.