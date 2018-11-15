Буран: жизнь и внезапная смерть советского суперпроекта

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

15 ноября 1988 года космический корабль «Буран» в автоматическом режиме совершил свой первый полет. Он длился 205 минут, за это время аппарат сделал два витка вокруг Земли и совершил успешную посадку в автоматическом режиме.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

С тех пор «Буран» никогда больше не поднимался в воздух. И хотя формально программа существовала еще много лет, фактически все работы по ней были свернуты в начале 90-ых годов. Мы решили выяснить у самих сотрудников НПО «Молния», что же произошло с «Бураном» и каков статус проекта сейчас.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

«Буран — это проект империи под названием Советский Союз — рассказывает генеральный директор НПО “Молния” Ольга Соколова — но при этом начинала над ним работать очень небольшая группа людей — Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский и еще 20 конструкторов, которые работали над предыдущим проектом “Спираль”. И основная идея и главные прорывные технологии были заложены именно ими в первый год работы. Но на реализацию всего проекта работали в итоге 2,5 млн. человек и огромное количество предприятий по всей стране».

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

Владимир Алексеевич Скороделов начинал работать над «Бураном» еще в 1974 году, до официального постановления правительства, и к моменту окончания работы над кораблем уже был заместителем главного конструктора НПО «Молния». Впервые о проекте он услышал, когда еще работал в НПО «Энергия», которому было поручено создание новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса РЛА-130. Изначально она должна была выполнять несколько задач, в том числе ее планировали использовать и в советской лунной программе. Но проект оказался слишком дорогим и в итоге список задач сократили до одного пункта — выведение на орбиту космического крылатого летательного аппарата — того, что в будущем станет «Бураном».

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

Перед разработчиками орбитального космического корабля стояло несколько амбициозных задач. Одной из главных, по словам Скороделова, было создание специальной теплозащиты, которая не только сохранила бы корабль от воздействиях высоких температур при входе в слои атмосферы, но и была бы многоразовой.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

«Американцы при первом полете потеряли из почти 40 тысяч теплозащитных плиток потеряли 27, мы потеряли всего 6, — рассказывает Валерий Тимошенко, который работал над созданием теплозащиты “Бурана”, — и это только благодаря тому, что у нас были аппараты “Бор-4”, на которых мы тестировали эту плитки и получили множество полезной информации».

Эта теплозащита представляла собой небольшие плитки размером 150 на 150 мм разной толщины — от 30 до 70 мм. Каждая плитка должна была гладко сопрягаться друг с другом, при этом они должны были быть расположены так, чтоб при расширении не задевать и не ломать друг друга. Эти плитки не сгорали и могли выдержать температуру до 1500 градусов.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

Сам корпус «Бурана» прошел множество испытаний, на территории НПО «Молния» до сих пор функционирует зал статических испытаний, который является самым совершенным в мире с точки зрения несущих конструкций. В нем «Буран» проходил прочностные испытания. В авиации принято те экземпляры планеров, которые проходят статические испытания и подвергаются 100% нагрузке, отправлять на металлолом. Но «Буран» под индексом БТС-001 ждала другая судьба.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

Его сохранили и отправили сначала в Парк Горького, а потом на ВДНХ, где он сейчас и находится. Внутри него организован музей, в котором каждый может попробовать себя в роли пилота.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

Другой уникальный цех НПО «Молния» — криотермовакуумный комплекс. В нем испытывались различные элементы «Бурана» на имитацию условий космического пространства: воздействие солнечного излучения, отраженного и собственного излучения Земли, глубокого вакуума и охлаждающего воздействия глубокого космоса, которое осуществляется с помощью жидкого азота. В камере создаются температуры ниже -180 градусов. Здесь проверяли контейнер парашютно-тормозной установки, элементы теплозащиты разных типов, отдельные элементы систем управления и многое другое.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

Данные, полученные после различных испытаний, — самое ценное, что осталось от программы «Буран», считает Ольга Соколова:

На сегодняшний день основная ценность нашего архива — это исследования по материалам. На «Буране» было применено огромное количество материалов, которые до этого никогда не использовались. Они проходили испытания с таким финансированием, которое сейчас не может себе позволить ни одна корпорация.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

Благодаря проведенной подготовительной работе создатели «Бурана» были уверены в том, что аппарат не сгорит, но абсолютной уверенности в успехе не было, ведь подобные запуски до того еще не осуществлялись. На самом деле первый полет был запланирован на конец октября, но он был отменен Владимир Скороделов вспоминает:

Тогда не отошла кабель-мачта от ракеты-носителя. Пуск отменили, слили топливо, провели все регламентные работы. Второй пуск запланировали на 15 ноября. У меня есть предположение, что если бы тогда пуск не произошел, то его бы вообще не состоялось.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

15 ноября полет осуществлялся в условиях за пределами метеоминимума, ветер превышал допустимые показатели. Но руководство приняло решение рискнуть и лететь. Риск оправдался: «Буран» совершил успешную посадку в автоматическом режиме. Это уникальное событие, ведь ни до ни после такой тяжелый стотонный корабль не совершал посадку автоматически. Даже США касание и пробежку осуществляли только в ручном режиме.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

После первого полета можно было осуществить еще как минимум два запуска без материальных вложений. В частности, второй полет должен был быть пилотируемым, а уже третий должен был взять на борт на 30 суток огромное количество полезного груза: экспериментальные установки по производству новых материалов в условиях вакуума. Но ни второй ни третий полет так и не состоялись.

В настоящий момент программа официально закрыта правительством. Критерием являлось то, что НПО «Молния» получила определенные выплаты по произведенным работам.

Источник: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

Сейчас «Буран» остается одним из самых популярных советских космических аппаратов. Экскурсовод павильона «Космос» на ВДНХ, где выставлено множество частей корабля, Артем Ванин рассказывает: «У меня часто бывают группы, в которых находятся люди, которые говорят, что у них кто-то из родственников принимал участие в создании “Бурана”. У меня лично тетя работала над изучением теплозащиты корабля. Неудивительно, раз более 2 млн. человек так или иначе были задействованы в этих работах. До сих пор у людей это вызывает ностальгию, у кого-то слезы, ведь люди вложили годы жизни и труда в этот проект. И, конечно, для них закрытие программы было большой трагедией».