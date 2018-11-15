Буран: жизнь и внезапная смерть советского суперпроекта
Сотрудники НПО «Молния» рассказывают о создании и полете одного из самых известных орбитальных ракетопланов.
Сотрудники НПО «Молния» рассказывают о создании и полете одного из самых известных орбитальных ракетопланов.
15 ноября 1988 года космический корабль «Буран» в автоматическом режиме совершил свой первый полет. Он длился 205 минут, за это время аппарат сделал два витка вокруг Земли и совершил успешную посадку в автоматическом режиме.
С тех пор «Буран» никогда больше не поднимался в воздух. И хотя формально программа существовала еще много лет, фактически все работы по ней были свернуты в начале 90-ых годов. Мы решили выяснить у самих сотрудников НПО «Молния», что же произошло с «Бураном» и каков статус проекта сейчас.
«Буран — это проект империи под названием Советский Союз — рассказывает генеральный директор НПО “Молния” Ольга Соколова — но при этом начинала над ним работать очень небольшая группа людей — Глеб Евгеньевич
Владимир Алексеевич Скороделов начинал работать над «Бураном» еще в 1974 году, до официального постановления правительства, и к моменту окончания работы над кораблем уже был заместителем главного конструктора НПО «Молния». Впервые о проекте он услышал, когда еще работал в НПО «Энергия», которому было поручено создание новой
Перед разработчиками орбитального космического корабля стояло несколько амбициозных задач. Одной из главных, по словам Скороделова, было создание специальной теплозащиты, которая не только сохранила бы корабль от воздействиях высоких температур при входе в слои атмосферы, но и была бы многоразовой.
«Американцы при первом полете потеряли из почти 40 тысяч теплозащитных плиток потеряли 27, мы потеряли всего 6, — рассказывает Валерий Тимошенко, который работал над созданием теплозащиты “Бурана”, — и это только благодаря тому, что у нас были аппараты “Бор-4”, на которых мы тестировали эту плитки и получили множество полезной информации».
Эта теплозащита представляла собой небольшие плитки размером 150 на 150 мм разной толщины — от 30 до 70 мм. Каждая плитка должна была гладко сопрягаться друг с другом, при этом они должны были быть расположены так, чтоб при расширении не задевать и не ломать друг друга. Эти плитки не сгорали и могли выдержать температуру до 1500 градусов.
Сам корпус «Бурана» прошел множество испытаний, на территории НПО «Молния» до сих пор функционирует зал статических испытаний, который является самым совершенным в мире с точки зрения несущих конструкций. В нем «Буран» проходил прочностные испытания. В авиации принято те экземпляры планеров, которые проходят статические испытания и подвергаются 100% нагрузке, отправлять на металлолом. Но «Буран» под индексом БТС-001 ждала другая судьба.
Его сохранили и отправили сначала в Парк Горького, а потом на ВДНХ, где он сейчас и находится. Внутри него организован музей, в котором каждый может попробовать себя в роли пилота.
Другой уникальный цех НПО «Молния» — криотермовакуумный комплекс. В нем испытывались различные элементы «Бурана» на имитацию условий космического пространства: воздействие солнечного излучения, отраженного и собственного излучения Земли, глубокого вакуума и охлаждающего воздействия глубокого космоса, которое осуществляется с помощью жидкого азота. В камере создаются температуры ниже -180 градусов. Здесь проверяли контейнер
Данные, полученные после различных испытаний, — самое ценное, что осталось от программы «Буран», считает Ольга Соколова:
На сегодняшний день основная ценность нашего архива — это исследования по материалам. На «Буране» было применено огромное количество материалов, которые до этого никогда не использовались. Они проходили испытания с таким финансированием, которое сейчас не может себе позволить ни одна корпорация.
Благодаря проведенной подготовительной работе создатели «Бурана» были уверены в том, что аппарат не сгорит, но абсолютной уверенности в успехе не было, ведь подобные запуски до того еще не осуществлялись. На самом деле первый полет был запланирован на конец октября, но он был отменен Владимир Скороделов вспоминает:
Тогда не отошла
кабель-мачтаот ракеты-носителя.Пуск отменили, слили топливо, провели все регламентные работы. Второй пуск запланировали на 15 ноября. У меня есть предположение, что если бы тогда пуск не произошел, то его бы вообще не состоялось.
15 ноября полет осуществлялся в условиях за пределами метеоминимума, ветер превышал допустимые показатели. Но руководство приняло решение рискнуть и лететь. Риск оправдался: «Буран» совершил успешную посадку в автоматическом режиме. Это уникальное событие, ведь ни до ни после такой тяжелый стотонный корабль не совершал посадку автоматически. Даже США касание и пробежку осуществляли только в ручном режиме.
После первого полета можно было осуществить еще как минимум два запуска без материальных вложений. В частности, второй полет должен был быть пилотируемым, а уже третий должен был взять на борт на 30 суток огромное количество полезного груза: экспериментальные установки по производству новых материалов в условиях вакуума. Но ни второй ни третий полет так и не состоялись.
Сейчас «Буран» остается одним из самых популярных советских космических аппаратов. Экскурсовод павильона «Космос» на ВДНХ, где выставлено множество частей корабля, Артем Ванин рассказывает: «У меня часто бывают группы, в которых находятся люди, которые говорят, что у них