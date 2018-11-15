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09:59 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику, отжавшемуся более 4000 раз

ГРОЗНЫЙ, 15 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый Mercedes 5-летнему мальчику, отжавшемуся более четырех тысяч раз за 2 часа 26 минут.

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Источник: РИА Новости

Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России «возникли незначительные вопросы», поэтому рекорд официально не зафиксирован. Кадыров позже выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что «лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать».

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Рамзан Кадыров

Рахим заверил главу Чечни, что может выполнить более пяти тысяч отжиманий. Свои способности ребенок продемонстрировал прямо на капоте новой машины.

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