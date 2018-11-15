Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику, отжавшемуся более 4000 раз
ГРОЗНЫЙ, 15 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый Mercedes 5-летнему мальчику, отжавшемуся более четырех тысяч раз за 2 часа 26 минут.
ГРОЗНЫЙ, 15 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый Mercedes 5-летнему мальчику, отжавшемуся более четырех тысяч раз за 2 часа 26 минут.
Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России «возникли незначительные вопросы», поэтому рекорд официально не зафиксирован. Кадыров позже выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что «лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать».
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Рахим заверил главу Чечни, что может выполнить более пяти тысяч отжиманий. Свои способности ребенок продемонстрировал прямо на капоте новой машины.