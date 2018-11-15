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17:04 (мск), источник: РИА Новости

В Управделами президента рассказали о меню в столовых Госдумы и Совфеда

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Управление делами президента объяснило цены в столовых Госдумы и Совета Федерации, отметив, что они снизились после перехода на закупки у отечественных производителей и оптимизации.

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Источник: РИА Новости

По словам пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, стоимость блюд зависит от разных факторов, в том числе от сезона и закупочных цен. «Они изменились в сторону уменьшения с тех пор, как комбинат питания «Кремлевский» стал закупать продукцию только отечественных производителей. Цены также оптимизировались после объединения всех точек питания в комбинат питания «Кремлевский», — сказала она РИА Новости.

Кроме того, добавила Крылова, используется и продукция собственного производства, например молочная.

Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента. На фото видно, что стоимость блюд варьируется в пределах 200 рублей. Например, порция плова с индейкой стоит 171 рубль, борщ обойдется в 88 рублей, закуска из свежих помидоров — 39 рублей, а стакан компота — 28.

В комментарии Пятому каналу Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о «копеечных» блюдах для народных избранников.

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