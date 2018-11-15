В Управделами президента рассказали о меню в столовых Госдумы и Совфеда

По словам пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, стоимость блюд зависит от разных факторов, в том числе от сезона и закупочных цен. «Они изменились в сторону уменьшения с тех пор, как комбинат питания «Кремлевский» стал закупать продукцию только отечественных производителей. Цены также оптимизировались после объединения всех точек питания в комбинат питания «Кремлевский», — сказала она РИА Новости.