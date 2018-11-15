В Instagram заявили, что аккаунт Кадырова был восстановлен по ошибке

Источник: РИА "Новости"

Социальная сеть Instargam заявила, что страница главы Чечни Рамзана Кадырова была разблокирована по ошибке и вновь заблокирована сервисом. Об этом официальный представитель социальный сети сообщил в среду интернет-изданию BuzzFeed.

«Эта учетная запись была восстановлена по ошибке и сейчас удалена», — указал он.

В среду социальная сеть Instagram восстановила официальный аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова, заблокированный в декабре прошлого года. Сам Кадыров восстановление аккаунта назвал торжеством справедливости. По его словам, все 11 месяцев «миллионы подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук», также не могли напрямую к главе Чечни обращаться жители, «которые ранее, минуя все бюрократические инстанции, поднимали проблемы, оперативно получали помощь по жизненно важным вопросам». Он также выразил надежду, что «произошедшая ошибка не будет повторена». Позднее учетная запись оказалась заблокирована вновь.

23 декабря 2017 года страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны. Компания Facebook разъяснила, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США.