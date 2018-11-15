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14:53 (мск), источник: ТАСС

Археологи обнаружили в Крыму развалины античной загородной усадьбы

Специалисты отмечают сложную структуру постройки и ее хорошую сохранность.

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10
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10
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МОСКВА, 15 ноября, /ТАСС/. Сотрудники Крымской новостроечной экспедиции Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) во время раскопок возле села Октябрьское (Крым) обнаружили остатки античного поселения, предположительно, крупной загородной усадьбы боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. Подобных находок ранее не делали во всем Причерноморье. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

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«Сотрудники Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН во время раскопок в зоне будущего строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту возле села Октябрьское обнаружили остатки античного поселения конца V — начала III века до н.э., предположительно крупной загородной усадьбы боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. Поселение хорошо сохранилось, потому что находится на территории, которая непригодна для земледелия и никогда не распахивалась», — говорится в сообщении.

Поселение имело прямоугольную форму и было довольно большим: в нем было около десяти дворов и 40 помещений, а площадь превышала 5 тыс. кв. м, что намного больше обычной площади сельских усадеб Боспора. Всю ее занимала сплошная застройка: мощеные парадные и хозяйственные дворы, окруженные жилыми и хозяйственными постройками, примыкающими друг к другу. Наружу выходили только глухие стены. Как отмечают ученые, такая планировка характерна для античных сельских усадеб.

Ученые полагают, что в основе поселения лежал хорошо продуманный план, например, все помещения были построены с учетом розы ветров. Также удалось обнаружить систему водостоков: постройки расположены на довольно крутом склоне, и отвод ливневых стоков, видимо, был важной проблемой для жителей.
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«Уникальность этого поселения — в его сложной структуре и очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства — планировки, качество кладки, интерьеров. Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье», — сказал заведующий отделом полевых исследований ИА РАН доктор исторических наук Александр Масленников.

Боспорское царство — античное государство, которое было основано греческими переселенцами более 2,5 тысяч лет назад на обеих стороны Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современный город Керчь), крупные города — Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей на Керченском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа). В IV в. н.э. греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.

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