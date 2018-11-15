Подо льдом Гренландии нашли 31-километровый метеоритный кратер
Кратер мог образоваться менее 3 миллионов лет назад, считают ученые.
Кратер мог образоваться менее 3 миллионов лет назад, считают ученые.
Международная команда ученых обнаружила на севере Гренландии метеоритный кратер диаметром 31 километр — это первый случай, когда кратер обнаружен под континентальным ледовым щитом. Статья опубликована в журнале Science Advances.
Кратер глубиной около 300 метров обнаружили в июле 2015 года под ледником Гайавата при анализе данных наблюдений с воздуха, собранных миссией IceBridge, которой руководит NASA, и данных с американских спутников Terra и Aqua.
Следующие три года ушли на выяснение природы кратера и подтверждение гипотезы о его метеоритном происхождении. Ключевые свидетельства этого ученые нашли в трех образцах отложений, которые из кратера выносил поток талой воды: кварцевый песок, по словам ученых, имел признаки метеоритного воздействия. Кроме того, в отложениях нашлась повышенная концентрация никеля, кобальта, хрома и золота.
«Кратер удивительно хорошо сохранился, притом что ледник — очень эффективный двигатель эрозии, который быстро устранил бы все признаки падения метеорита. Это означает, что с геологической точки зрения кратер достаточно молод: напрямую установить его возраст пока не удалось, но его состояние указывает, что он образовался после того, как Гренландия начала покрываться льдом, так что он моложе 3 миллионов лет и даже, возможно, образовался всего 12 тысяч лет назад», — сказал соавтор работы Курт Кьер (Kurt Kjær) из датского Музея естественной истории, которого цитирует
В дальнейшем ученые планируют точнее определить возраст кратера, в том числе чтобы оценить влияние метеорита, который его сформировал, на климат Земли — исходя из предполагаемого размера метеорита, такое влияние могло быть значительным по крайней мере для Северного полушария.
На Земле есть еще около 200 метеоритных кратеров диаметром менее шести километров, не найденных учеными — к такому выводу пришел немецкий геолог, построивший математическую модель, основанную на статистике метеоритных кратеров на Луне, но учитывающую земные процессы эрозии.
Ольга Добровидова
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