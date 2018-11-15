Подо льдом Гренландии нашли 31-километровый метеоритный кратер

Источник: NASA

Международная команда ученых обнаружила на севере Гренландии метеоритный кратер диаметром 31 километр — это первый случай, когда кратер обнаружен под континентальным ледовым щитом. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Кратер под почти километровым слоем льда находится на 25 месте по размеру на Земле и по площади больше Парижа: ученые считают, что он образовался при падении железного метеорита диаметром от одного до полутора километров.

Кратер глубиной около 300 метров обнаружили в июле 2015 года под ледником Гайавата при анализе данных наблюдений с воздуха, собранных миссией IceBridge, которой руководит NASA, и данных с американских спутников Terra и Aqua.

Топография кратера и района вокруг него | Источник: NASA

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Следующие три года ушли на выяснение природы кратера и подтверждение гипотезы о его метеоритном происхождении. Ключевые свидетельства этого ученые нашли в трех образцах отложений, которые из кратера выносил поток талой воды: кварцевый песок, по словам ученых, имел признаки метеоритного воздействия. Кроме того, в отложениях нашлась повышенная концентрация никеля, кобальта, хрома и золота.

«Кратер удивительно хорошо сохранился, притом что ледник — очень эффективный двигатель эрозии, который быстро устранил бы все признаки падения метеорита. Это означает, что с геологической точки зрения кратер достаточно молод: напрямую установить его возраст пока не удалось, но его состояние указывает, что он образовался после того, как Гренландия начала покрываться льдом, так что он моложе 3 миллионов лет и даже, возможно, образовался всего 12 тысяч лет назад», — сказал соавтор работы Курт Кьер (Kurt Kjær) из датского Музея естественной истории, которого цитирует пресс-служба Копенгагенского университета.

Деформированные частицы кварца | Источник: NASA

В дальнейшем ученые планируют точнее определить возраст кратера, в том числе чтобы оценить влияние метеорита, который его сформировал, на климат Земли — исходя из предполагаемого размера метеорита, такое влияние могло быть значительным по крайней мере для Северного полушария.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vTr3VdGlFr8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На Земле есть еще около 200 метеоритных кратеров диаметром менее шести километров, не найденных учеными — к такому выводу пришел немецкий геолог, построивший математическую модель, основанную на статистике метеоритных кратеров на Луне, но учитывающую земные процессы эрозии.

Ольга Добровидова