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12:23 (мск), источник: Mail Новости

Красное «море»: как выглядит массовая миграция крабов (фото)

Невероятное зрелище.

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Ежегодно в конце октября или начале ноября на острове Рождества в Австралии на несколько дней перекрывают дороги. А все потому, что по этим самым дорогам из джунглей по направлению к пляжу движутся около 45 миллионов красных крабов.

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После длительного сезона засухи, с первыми дождями, ракообразные оставляют свои уютные домики и спешат к воде, чтобы пополнить запасы соли в организме. В это же время у них начинается брачный период.

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40-летний австралийский фотограф Кирсти Фолкнер, которая уже более десяти лет живет на острове, уже несколько лет подряд фотографирует это удивительное событие.

На острове Рождества массовая миграция крабов, похожих на движущееся красное море или ковер, является настоящей достопримечательностью. Чтобы увидеть это событие своими глазами, в конце осени сюда приезжают сотни туристов со всего мира.

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