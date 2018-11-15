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13:40 (мск), источник: N + 1

Обвиненные в бешенстве еноты оказались просто пьяными

Полиция утверждает, что они питались забродившими яблоками.

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Департамент полиции города Милтон (Западная Вирджиния, США) сообщил на своей странице в Facebook, что два енота, у которых подозревали бешенство, на самом деле оказались пьяными. В течение некоторого времени они питались забродившими яблоками, передает The Washington Post.

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Бешенство — очаговое смертельное инфекционное заболевание, которое вызывает энцефалит (воспаление головного мозга) и сопровождается гидрофобией, галлюцинациями и жаром. Чаще всего люди заражаются бешенством от укусов больных животных, причем это могут быть как живущие в городах бродячие собаки и кошки, так и дикие животные. В Северной Америке бешенство распространяют скунсы, лисицы и еноты, причем последние достаточно часто обитают в городах (даже крупных) вблизи человека.

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Симптоматика заболевания немного отличается у животного и человека. В частности, это касается поведения: в то время как паралич у человека сопровождается тревожным и депрессивным состоянием, у животного заболевание характеризуется проявлениями агрессии. Кроме того, животные могут быть живыми переносчиками заболевания достаточно долгое время; именно поэтому людям советуют остерегаться бродячих животных и, при обнаружении у них странного поведения, тут же сообщать в правоохранительные органы.

О странно ведущих себя «шатающихся» енотах полиции сообщили жители Милтона: судя по комментариям на странице департамента, один из них даже пытался перелезть через ограду и упал. Офицеры отправились на поиски животных и обнаружили у енотов признаки не бешенства, а интоксикации алкоголем. Полицейские предположили, что виной тому — забродившие яблоки, которыми питались животные.

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Полиция не сообщает подробностей о том, действительно ли животных проверили на бешенство, чтобы исключить его. Еноты не пострадали: после недолгого нахождения в участке их отпустили на волю. При этом офицеры уточнили, что жителям все равно необходимо быть бдительными и сообщать обо всех странно ведущих себя уличных животных.

Елизавета Ивтушок

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