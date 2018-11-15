Брак по знанию
Россиянкам достаются все менее образованные мужья.
Россиянкам достаются все менее образованные мужья.
Все больше российских женщин состоят в браках, в которых уровень образования супругов ниже. По данным Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), этому способствовал опережающий рост популярности высшего образования среди женщин.
Такие выводы делают эксперты Высшей школы экономики на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), используя показатели за 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 годы.
В выборку исследования вошли более 13 тыс. семейных пар, в которых оба супруга были старше 18 лет и о которых имелись сведения об уровне образования и доходах. Доходы семей рассчитывались как сумма индивидуальных доходов супругов за последние 30 дней и включали заработные платы, пенсии и пособия по безработице.
По данным исследования, на протяжении последних 20 лет доля семейных пар, где у супругов было одинаковое образование, снижалась: в 1995 году доля таких пар составляла 50%, в 2015-м — 46%. Однако внутри этой категории росла доля союзов между людьми именно с высшим образованием (с 9,4% до 15,7%). Авторы работы объясняют это увеличением общего числа образованных людей в стране.
Их доля к 2015 году достигла 8,6%. Вместе с тем сократилось число семей, где оба супруга имели общее среднее или более низкий уровень образования: с 20,7% до 15,5% и с 13,1% до 5,7% соответственно.
На протяжении всего рассматриваемого периода происходило увеличение доли пар, в которых жена более образованна, чем муж, — с 31,3% в 1995 году до 37,1% в 2015 году.
Такой рост наблюдался прежде всего за счет снижения доли браков, в которых супруги имеют одинаковое образование. Доля пар, в которых муж образованнее жены, также снизилась, но незначительно (с 18,6% до 17,4%).
Анастасия Мануйлова
Читайте также: