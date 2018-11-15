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13:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Брак по знанию

Россиянкам достаются все менее образованные мужья.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Все больше российских женщин состоят в браках, в которых уровень образования супругов ниже. По данным Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), этому способствовал опережающий рост популярности высшего образования среди женщин.

Россияне стремятся выбрать супруга с похожим уровнем образования, однако среди окончивших вуз постепенно становится больше женщин, чем мужчин.

Такие выводы делают эксперты Высшей школы экономики на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), используя показатели за 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 годы.

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В выборку исследования вошли более 13 тыс. семейных пар, в которых оба супруга были старше 18 лет и о которых имелись сведения об уровне образования и доходах. Доходы семей рассчитывались как сумма индивидуальных доходов супругов за последние 30 дней и включали заработные платы, пенсии и пособия по безработице.

По данным исследования, на протяжении последних 20 лет доля семейных пар, где у супругов было одинаковое образование, снижалась: в 1995 году доля таких пар составляла 50%, в 2015-м — 46%. Однако внутри этой категории росла доля союзов между людьми именно с высшим образованием (с 9,4% до 15,7%). Авторы работы объясняют это увеличением общего числа образованных людей в стране.

За 20 лет стало немного больше (на 1,6%) и браков между людьми со средним профессиональным образованием.

Их доля к 2015 году достигла 8,6%. Вместе с тем сократилось число семей, где оба супруга имели общее среднее или более низкий уровень образования: с 20,7% до 15,5% и с 13,1% до 5,7% соответственно.

На протяжении всего рассматриваемого периода происходило увеличение доли пар, в которых жена более образованна, чем муж, — с 31,3% в 1995 году до 37,1% в 2015 году.

Такой рост наблюдался прежде всего за счет снижения доли браков, в которых супруги имеют одинаковое образование. Доля пар, в которых муж образованнее жены, также снизилась, но незначительно (с 18,6% до 17,4%).

Анастасия Мануйлова

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