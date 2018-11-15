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14:28 (мск), источник: Популярная механика

Открыта суперземля всего в шести световых годах от Земли

Астрономы открыли экзопланету класса суперземель, располагающуюся всего в шести световых годах от нашей планеты.

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Экзопланета класса суперземель, вращающаяся вокруг звезды Барнарда (ближайшей к Солнцу одиночной звезды, самой быстродвижущейся звезды на ночном небе) и находящаяся в шести световых годах от нас, получила название Barnard’s Star b (звезда Барнарда b). Ее масса превышает земную примерно в 3,2 раза; температура на поверхности Barnard’s Star b — приблизительно -170 градусов Цельсия: это делает планету не очень удачным кандидатом для поисков внеземной жизни.

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Международная группа ученых обнаружила экзопланету при помощи огромного массива данных, собранного семью передовыми инструментами (в том числе спектрографом Европейской южной обсерватории HARPS) на телескопах в разных частях мира и охватывающего 20 лет наблюдений. Исследователи искали мельчайшие изменения в спектре излучения звезды, которые могли бы указывать на колебания ее траектории, вызванные влиянием гравитации крупной каменистой планеты. Данные едва уловимые изменения — с использованием существующих научных инструментов — могут быть зарегистрированы с большой точностью.

«После очень тщательного анализа мы на 99 процентов уверены, что планета там действительно есть, — отмечает ведущий ученый исследования Игнаси Рибас (Ignasi Ribas). — Впрочем, мы продолжим наблюдать за быстродвижущейся звездой, чтобы исключить возможные, но маловероятные, естественные колебания в звездной яркости, которые бы могли быть ошибочно приняты за вызванные планетой».

Поверхность звезды Барнарда b в художественном представлении
Barnard’s Star b является второй ближайшей к Солнцу экзопланетой. Первой считается Проксима Центавра b, вращающаяся вокруг Проксимы Центавра и находящаяся от нас примерно в четырех световых годах.

Barnard’s Star b обращается вокруг родительской звезды за 233 дня, находясь от нее не расстоянии, составляющим всего 0,4 процента расстояния, разделяющего Землю и Солнце. Несмотря на это, экзопланета получает всего два процента энергии, получаемой нашей планетой от Солнца: такое различие связано с тем, что звезда Барнарда (как и Проксима Центавра) — красный карлик (в сравнении с такими звездами, как наше Солнце, красные карлики относительно небольшие и холодные светила).

Исследование должно быть опубликовано в журнале Nature, кратко об открытии сообщается в материале на сайте ESO.

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