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16:22 (мск), источник: РИА Новости

УПЦ заявила о возможной махинации с подписями для «объединительного собора»

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов заявил о возможном незаконном использовании подписей архиереев УПЦ для «объединительного собора».

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Источник: РИА Новости

Украинское издание «Вести» сообщило, что митрополит Винницкий и Барский Симеон на встрече с Петром Порошенко заявил, что якобы имеет доверенности с 15 архиереями УПЦ, которые разделяют его позицию по объединению с «Киевским патриархатом» и «Украинской автокефальной церковью».

Креативно! Наверное, переплюнули Филарета, когда тот создавал Киевский патриархат. Ну там, по крайней мере, живые люди были, да, их заманили на собор и обманули, а тут заманить не удалось, зато доверенность придумали… Владыки, будьте внимательны, потому что, может, вы уже где-то участие принимаете и даже не в курсе.

При этом он отметил, что «собор епископов УПЦ не поручал ни одному епископу участвовать и представлять УПЦ на любых сборах».

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«Объединительный собор»

Проведение «объединительного собора» намечено на 22 ноября. Украинское издание «Голос UA» писало, что для его подготовки в Киев должен приехать представитель Константинополя.

При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в соборе. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал его «разбойничьим сборищем». Он также выразил большие сомнения в том, что на него приедут от десяти до 25 канонических архиереев, о чем сообщали СМИ.

Итоги собора планируют представить на сессии Синода Константинопольского патриархата, которая пройдет 28—30 ноября. По ее завершении подписанный патриархом Варфоломеем томос вручат предстоятелю новой церковной структуры, говорилось в публикациях.

Раскол из-за автокефалии

Константинопольский патриархат 9—11 октября объявил о начале процесса предоставления автокефалии Церкви Украины.

Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).
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После этого Порошенко заявил, что Русской православной церкви нечего делать на Украине.
В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако его могут предоставить лишь предстоятелю «объединенной» Церкви, которого должны выбрать на «объединительном соборе».

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Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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