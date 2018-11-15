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16:06 (мск), источник: ТАСС

Володин: столовая Госдумы работает по ценам, установленным для других органов власти

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Столовая Госдумы работает по расценкам, установленным для других органов власти, и не дотируется из бюджета.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в четверг председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя возникшую на пленарном заседании дискуссию вокруг публикации в интернете депутатом-единороссом Александром Хинштейном меню в столовой на Охотном Ряду.

Данная тема была затронута во время обсуждения законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Уголовного кодекса РФ. «Вы думаете, вас это не касается? Еще как касается», — обратился к коллегам либерал-демократ Сергей Иванов. Он заметил, что одной из наиболее востребованных новостей в интернет-агрегаторах стало сообщение в Twitter Хинштейна.

«Депутат рассказал о стоимости еды в Госдуме, в столовой, — процитировал политик заголовки в СМИ. — И потом посмотрите реакцию. Народ бесится: «Они там зажрались, они за наш счет живут».

«Вот это возбуждение ненависти и вражды к социальной группе», — изложил Иванов свою оценку поступка единоросса, при этом выразив уверенность, что «никто этого депутата к уголовной ответственности не привлечет по этой статье».

«Вы меня обвинили в разжигании ненависти и социальной розни путем опубликования меню в столовой Госдумы?» — отреагировал взявший слово Хинштейн.

Он пояснил, что хотел «развенчать миф» о том, что в Госдуме якобы можно пообедать за 20 рублей, следуя просьбам своих избирателей. «Опубликовал потому, что считаю, что нет необходимости что-то скрывать», — подчеркнул политик и задал вопрос Иванову, не считает ли тот «разжиганием социальной розни, когда власть отрывается от народа и скрывает, как она реально живет, тем более в этом меню ничего сверхъестественного не было».

После этого Володин счел нужным прокомментировал дискуссию.

«Коллеги, жалобы на обеды появились? До избрания в Госдуму, где вы работали, там лучше кормили, дешевле?» — спросил он у Хинштейна (тот до избрания депутатом работал советником директора Росгвардии — прим. ТАСС).

«Коллеги, мы не дотируем столовую, она работает по тем расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти, наверное, надо с этого начинать. Если бы, собственно, были дотации за счет бюджета, тогда, я думаю, все бы поддержали и мы бы отказались от этих дотаций, хотя раньше это было», — отметил он.

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