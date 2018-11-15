Володин: столовая Госдумы работает по ценам, установленным для других органов власти
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Столовая Госдумы работает по расценкам, установленным для других органов власти, и не дотируется из бюджета.
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Столовая Госдумы работает по расценкам, установленным для других органов власти, и не дотируется из бюджета.
Об этом заявил в четверг председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя возникшую на пленарном заседании дискуссию вокруг публикации в интернете
Данная тема была затронута во время обсуждения законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Уголовного кодекса РФ. «Вы думаете, вас это не касается? Еще как касается», — обратился к коллегам
«Вот это возбуждение ненависти и вражды к социальной группе», — изложил Иванов свою оценку поступка единоросса, при этом выразив уверенность, что «никто этого депутата к уголовной ответственности не привлечет по этой статье».
Он пояснил, что хотел «развенчать миф» о том, что в Госдуме якобы можно пообедать за 20 рублей, следуя просьбам своих избирателей. «Опубликовал потому, что считаю, что нет необходимости
После этого Володин счел нужным прокомментировал дискуссию.
«Коллеги, мы не дотируем столовую, она работает по тем расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти, наверное, надо с этого начинать. Если бы, собственно, были дотации за счет бюджета, тогда, я думаю, все бы поддержали и мы бы отказались от этих дотаций, хотя раньше это было», — отметил он.
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