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15:41 (мск), источник: ТАСС

Оксфордский словарь назвал прилагательное «токсичный» словом года

Как указывают авторы словаря, количество просмотров значения этого слова возросло почти наполовину.

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Источник: AP 2018
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ТАСС, 15 ноября. Оксфордский словарь английского языка выбрал словом года прилагательное «токсичный» (toxic), что можно перевести как «ядовитый» или «отравляющий». Об этом в четверг сообщается на сайте словаря.

Отмечается, что в английский язык слово пришло из латыни в XVII веке. Латынь же заимствовала его из греческого, где выражение toxikon pharmakon означало смертельный яд, которым древние греки пропитывали свои стрелы.

Как указывают авторы словаря, количество просмотров страницы со значением этого слова в 2018 году увеличилось на 45%. Отмечается, что слово использовалось как в прямом, так и в переносном значении.

Так, наиболее часто употребляемым в 2018 году выражением с этим прилагательным авторы назвали словосочетание «токсичные химикаты». В тройку лидеров также вошли выражения «токсичная маскулинность» и «токсичное вещество».

Как сообщается на сайте словаря, интерес к выражению «токсичные химикаты» был вызван, в первую очередь, так называемым делом Скрипалей об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Выражение «токсичная маскулинность», в свою очередь, связано с темой сексуальных домогательств, которая стала актуальной после ряда скандалов, в частности, вокруг ныне уже утвержденного кандидата на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано. Популярности выражения, по мнению авторов словаря, также способствовала деятельность движения против сексуальных домогательств #MeToo («Я тоже»).

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В 2017 году Оксфордский словарь выбрал словом года выражение «молодежный бунт» (youthquake), то есть «значительные культурные, политические или социальные изменения, появляющиеся в результате действий или влияния молодежи». Тогда слово стали использовать в пять раз чаще, прежде всего, во время июньских досрочных всеобщих выборов в Великобритании, по итогам которых Консервативная партия потеряла правящее большинство в Палате общин.

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