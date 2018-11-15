Ученые предупредили о возможном извержении супервулкана в Италии

Источник: AP 2018

Об этом говорится в исследовании международной группы вулканологов, опубликованном в журнале Science Advances.

Флегрейские поля — это крупный вулканический район к северо-западу от Неаполя. Около 40 тысяч лет назад здесь произошло мегаизвержение, которые вызвало наступление вулканической зимы и, вероятно, стало причиной вымирания неандертальцев. Последнее извержение произошло в 1538 году, оно привело к образованию шлакового конуса Монте-Нуово.