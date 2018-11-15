Ученые предупредили о возможном извержении супервулкана в Италии
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Под Флегрейскими полями в Италии накопилось значительное количество магмы, что может привести к катастрофическому извержению.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Под Флегрейскими полями в Италии накопилось значительное количество магмы, что может привести к катастрофическому извержению.
Об этом говорится в исследовании международной группы вулканологов, опубликованном в журнале Science Advances.
Флегрейские поля — это крупный вулканический район к
Ученые проанализировали образцы пород и минералов в этом регионе и проследили этапы перехода от слабых подземных толчков к мегаизвержениям. В настоящее врем в верхней части коры снова началось накопление магмы. Это означает, что в районе наступила фаза наращивания давления, которая приведет к новому крупному извержению, однако когда оно произойдет, предсказать сложно.