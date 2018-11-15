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15:57 (мск), источник: Playboy

Бойся, человек: ученые выяснили, что кошки понимают людей по глазам

Оказывается, ты можешь общаться с ними при помощи зрительного контакта.

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Источник: CC0/Pexels

Исследователи из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша выяснили, что кошки обладают способностью понимать человека по взгляду. Раньше такое умение наблюдалось только у собак, которые ведут себя, как дети, реагирующие на невербальные знаки своих родителей.

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Для того чтобы прийти к таким выводам, ученые провели эксперименты над 41 кошкой, каждая из которых взаимодействовала с незнакомым для нее человеком. Стоит отметить, что изначально исследователи хотели протестировать 85 кошек, однако впоследствии 44 из них оказались невосприимчивыми, потому что им становилось скучно.

В процессе эксперимента человек взглядом указывал кошкам на место, где была спрятана еда. Выяснилось, что в 70 процентах случаев им удавалось понять по глазам, где ее найти. Причем взгляд мог быть мгновенным, мимолетным или повторяющимся, и все они были эффективны.

Примечательно, что голосовые подсказки тоже мало помогали кошкам в нахождении заветного тайника, что отличает их от собак, которые охотнее воспринимают команды хозяина на слух.

По мнению доктора Александра Тейлора из Оклендского Университета, исследование венгерских ученых наконец показало, что кошки действительно реагируют на язык человеческого тела. Он также отметил, что раньше коты были не так хорошо изучены в отличие от собак, потому что с ними довольно трудно сотрудничать.

«В сущности, люди тратят месяцы своей жизни, чтобы обучить кошек выполнению различных задач, а потом, внося в эти задачи какие-то корректировки, они могут обнаружить, что кошки больше не хотят их слушать. Поэтому мы действительно должны отдать должное исследователям из Будапештского университета. Это очень тяжелый труд», — заявил Тейлор изданию BuzzFeed.

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