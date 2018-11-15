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16:01 (мск), источник: Mail Новости

Сыр на собаке: в Сети устроили странный флешмоб

Никто не знает зачем, но животным все нравится.

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Канадец по имени Мэтт снял на видео странный поступок — весело смеясь, он бросил на спину своей собаке тонкий кусочек сыра. Ролик парень опубликовал в Twitter, и его подписчики решили, что из этого может получиться отличный флешмоб.

Очень скоро в Сети стали появляться другие видео, на которых пользователи бросали сыр в своих собак. Выглядит глупо, но песели были довольны — сыр они съедали немедленно.

Некоторым пользователям удавалось провернуть трюк и отправить тонкий слайс прямо на спину своему питомцу, а вот у других выходило с трудом: собаки оказывались проворными и ловили еду на лету.

Кстати, во флешмобе приняли участие не только собаки, но и коты, и даже игуаны.

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