Сыр на собаке: в Сети устроили странный флешмоб

Канадец по имени Мэтт снял на видео странный поступок — весело смеясь, он бросил на спину своей собаке тонкий кусочек сыра. Ролик парень опубликовал в Twitter, и его подписчики решили, что из этого может получиться отличный флешмоб.

Очень скоро в Сети стали появляться другие видео, на которых пользователи бросали сыр в своих собак. Выглядит глупо, но песели были довольны — сыр они съедали немедленно.

Некоторым пользователям удавалось провернуть трюк и отправить тонкий слайс прямо на спину своему питомцу, а вот у других выходило с трудом: собаки оказывались проворными и ловили еду на лету.

Кстати, во флешмобе приняли участие не только собаки, но и коты, и даже игуаны.