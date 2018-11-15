13 ноября 2018 г.
Сыр на собаке: в Сети устроили странный флешмоб
Никто не знает зачем, но животным все нравится.
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Никто не знает зачем, но животным все нравится.
Канадец по имени Мэтт снял на видео странный поступок — весело смеясь, он бросил на спину своей собаке тонкий кусочек сыра. Ролик парень опубликовал в Twitter, и его подписчики решили, что из этого может получиться отличный флешмоб.
Очень скоро в Сети стали появляться другие видео, на которых пользователи бросали сыр в своих собак. Выглядит глупо, но песели были довольны — сыр они съедали немедленно.
13 ноября 2018 г.
I'm bad at this game but it's ok cos she is too pic.twitter.com/DF1DIOblTE— Connor (@An0nym0useArt) 15 ноября 2018 г.
This is Phase 2 pic.twitter.com/TmcFutLdAq— T r i s t a n (Lost) (@loli_ryona) 11 ноября 2018 г.
12 ноября 2018 г.
Некоторым пользователям удавалось провернуть трюк и отправить тонкий слайс прямо на спину своему питомцу, а вот у других выходило с трудом: собаки оказывались проворными и ловили еду на лету.
Phase 3 a roll pic.twitter.com/j8nvG6nlvA— sol ☀️ (@4g63AustinSol) 12 ноября 2018 г.
12 ноября 2018 г.
Direct hit pic.twitter.com/1eX88OtAB8— Brian Koerber (@bkurbs) 14 ноября 2018 г.
Let us know if our good boy and girl are on tv!! pic.twitter.com/rz2eXhvWsM— Sam Bremmer (@sambremmer) 15 ноября 2018 г.
11 ноября 2018 г.
Кстати, во флешмобе приняли участие не только собаки, но и коты, и даже игуаны.
I see your dog cheese and raise you cat tortilla pic.twitter.com/rVAgvPWDTV— Jen G (@pinkjennypenny_) 12 ноября 2018 г.
I felt mean but then I remembered she likes to fling herself off the bed so she’s definitely unbothered pic.twitter.com/VodTcLDFlA— izzy (@danisnobunk) 12 ноября 2018 г.
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