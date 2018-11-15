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19:45 (мск), источник: РИА Новости

Учителя назвали основные причины плохой успеваемости детей

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Большинство учителей (86,7%), опрошенных в трех регионах России, связывают плохую успеваемость с невниманием родителей к школьному образованию детей, следует из результатов исследования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь, педагоги связывают плохую успеваемость с невниманием родителей к школьному образованию детей — такое мнение высказали 86,7%. Семейное неблагополучие учителя считают второй по значимости причиной плохой учебы детей (по мнению 72,8% учителей). На третье место педагоги ставят проблемы со здоровьем детей — 67,5%. В числе других причин 63,5% учителей назвали и профессионализм педагогов как важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на образовательные результаты школьников», — говорится в тексте исследования.

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«Прочие причины, такие как сложность учебных программ, уровень образования родителей, малообеспеченная семья или семья мигрантов, в гораздо меньшей степени, по мнению учителей, влияют на успехи ребенка в школе», — отмечается в нем.

Добавляется, что, несмотря на то, что учителя отмечают недостаточность внимания родителей к своим детям, более половины из них (54,7%) выразили мнение, что в последние годы семьи стали более требовательны к качеству образовательного процесса, чем это было раньше.

Согласно исследованию, большинство родителей оценивают успеваемость своих детей в школе как хорошую или даже отличную, только 12,8% семей отметили, что дети учатся в основном на «тройки».

«Вместе с тем родители, так же, как и учителя, отмечают снижение успеваемости своих детей по мере их перехода из начальных классов в основную школы. Так, в начальной школе наибольшая доля родителей, считающих, что их ребенок учится на “тройки”, приходится на 1-й и 3-й класс. Ожидаемо наиболее сложной является ситуация в основной школе. Если успеваемость на “тройки” в 5-м классе отмечают 10,7% родителей, то за три года обучения к 8-му классу доля родителей, считающих образовательные результаты детей плохими, увеличивается более чем в два раза и составляет 24,4%», — следует из документа.

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Как показывает опрос, родители объясняют низкую успеваемость своих детей различными причинами и на первое место ставят отсутствие способностей к отдельным предметам (33,8%), далее — содержание образовательной программы (32,2%), а вслед за этим — отсутствие у детей интереса к учебе (26,5%).

«Одной из причин, мешающих улучшению образовательных результатов, 13,9% родителей назвали отсутствие возможности оплачивать необходимое количество дополнительных занятий. При этом треть семей (30,1%) не видят в существующей системе препятствий для повышения успеваемости ребенка. Лишь 9,3% родителей отметили среди причин профессиональную деятельность учителей, которая нуждается в улучшении», — говорится в тексте опроса.

Опрос проводился с февраля по май в трех регионах: Алтайском и Ставропольском краях и Челябинской области, в каждом регионе были опрошены 700 учителей и 700 родителей. Погрешность не превышает 3%.

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