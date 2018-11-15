Жизнь в дрёме. Почему не высыпаешься, проспав более 7 часов?

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Согласно рекомендациям Американской академии медицины сна верхней границы нормы для сна нет, а нижняя составляет семь часов. Но даже если человек спит много, у него могут возникать ощущения недосыпа. Почему это происходит, АиФ.ru рассказал президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов.

По словам Бузунова, существует около 80 болезней сна, которые так или иначе ухудшают качество сна.

Помимо самих болезней, недосып может быть причиной некоторых соматических болезней.

Гипотония

Люди с низким давлением любят поспать. Если человеку с нормальным давлением хватает 6−7 часов для сна, то гипотонику нужно еще пару часов, чтобы нормально выспаться. По словам Бузунова, человек с низким давлением может встать с утра и испытывать чувство недосыпа в силу своих физиологических особенностей.

Кофеиновая зависимость

Чувство недосыпа может возникать и из-за кофеиновой зависимости.

Бывает зависимость от кофеина. Человек привык в течение дня поддерживать себя большими дозами кофеина. Потом из-за этого он и заснуть не может, и проснуться утром, поскольку кофеин перестал действовать. Чувствуя себя разбитым и уставшим, он снова должен принять какую-то дозу кофеина ввиду уже устоявшейся зависимости. Роман Бузунов Президент Российского общества сомнологов

Курение и воздух

Недостаток сна могут испытывать и заядлые курильщики. По словам эксперта, в процессе вдыхания дыма в крови увеличивается концентрация углекислого газа, который сильнее связывается с гемоглобином, чем кислород. У курящего человека появляются симптомы кислородного голодания, несмотря на то, что концентрация кислорода в воздухе меняется незначительно.

«Если человек курит, то при выкуривании одной сигареты один процент гемоглобина связывается с углекислым газом, который человек вдыхает. Кровь при этом циркулирует, а кислорода не переносит. Если человек выкуривает 20 сигарет, то 20% кровотока циркулирует зря», — говорит Бузунов.

Постоянные ощущения недосыпа также характерны для жителей крупных городов.

Выхлопные газы, которые содержат оксиды азота и углерода, диоксид серы и прочие могут оказывать не только токсический эффект.

«В крупных городах существенное влияние на организм оказывают выхлопные газы и загрязнения. Все они вызывают токсический эффект. Вдыхая их, кровь начинает хуже переносить кислород, и может возникнуть кислородное голодание», — говорит Бузунов.

Рассинхрон

По словам Бузунова, основной причиной того, что человек не высыпается, является «социальный джетлаг», когда организм попросту не готов к постоянной смене графиков и ритмов, которые диктует мегаполис. «В крупных городах 20% населения работает в сменном графике. Еще половина населения отсыпается в выходные дни с разницей в два часа и более. И так каждую неделю.

Человек высыпается в выходные, а потом с новой рабочей недели просыпается не выспавшимся, потому что организм не понимает, когда нужно просыпаться.

Человек более или менее сонливый приходит в норму только к концу недели и на выходных опять отсыпается", — говорит Бузунов.