Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туктамышева в нижнем белье и высший балл
Сахару хотят затопить. Зачем?
Холодный климат делает из людей алкоголиков
В Москве отгуляли самую дорогую свадьбу: роскошь не знает границ
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
«Платить не нужно, просто уйдите»Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
Туктамышева в нижнем белье и высший балл
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Признанная самой красивой 7-летняя девочка стала телеведущей
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках
«Узнать свою силу»: сборная России сразится с Германией
«Барселона» решила перевоспитать постоянно опаздывающего игрока
Реакция Кремля на новость о рекордном оттоке капитала из России
Миллиардер погиб при крушении: новые подробности
Пешеходы «притворились» автобусом, чтобы пересечь мост (видео)
Самые надежные машины по версии россиян
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Фоторепортажи
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
16:40 (мск), источник: Аргументы и факты

Жизнь в дрёме. Почему не высыпаешься, проспав более 7 часов?

Постоянное желание спать может быть вызвано нарушением режима сна и плавающим графиком работы.

Наверх
Источник: CC0/cuncon

Согласно рекомендациям Американской академии медицины сна верхней границы нормы для сна нет, а нижняя составляет семь часов. Но даже если человек спит много, у него могут возникать ощущения недосыпа. Почему это происходит, АиФ.ru рассказал президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов.

По словам Бузунова, существует около 80 болезней сна, которые так или иначе ухудшают качество сна.
Читайте также
Из-за чего снятся кошмары?

Помимо самих болезней, недосып может быть причиной некоторых соматических болезней.

Гипотония

Люди с низким давлением любят поспать. Если человеку с нормальным давлением хватает 6−7 часов для сна, то гипотонику нужно еще пару часов, чтобы нормально выспаться. По словам Бузунова, человек с низким давлением может встать с утра и испытывать чувство недосыпа в силу своих физиологических особенностей.

Кофеиновая зависимость

Чувство недосыпа может возникать и из-за кофеиновой зависимости.

Бывает зависимость от кофеина. Человек привык в течение дня поддерживать себя большими дозами кофеина. Потом из-за этого он и заснуть не может, и проснуться утром, поскольку кофеин перестал действовать. Чувствуя себя разбитым и уставшим, он снова должен принять какую-то дозу кофеина ввиду уже устоявшейся зависимости.
Роман Бузунов
Президент Российского общества сомнологов

Курение и воздух

Недостаток сна могут испытывать и заядлые курильщики. По словам эксперта, в процессе вдыхания дыма в крови увеличивается концентрация углекислого газа, который сильнее связывается с гемоглобином, чем кислород. У курящего человека появляются симптомы кислородного голодания, несмотря на то, что концентрация кислорода в воздухе меняется незначительно.

«Если человек курит, то при выкуривании одной сигареты один процент гемоглобина связывается с углекислым газом, который человек вдыхает. Кровь при этом циркулирует, а кислорода не переносит. Если человек выкуривает 20 сигарет, то 20% кровотока циркулирует зря», — говорит Бузунов.

Постоянные ощущения недосыпа также характерны для жителей крупных городов.
Новость
Чем вы рискуете, отказываясь от сна

Выхлопные газы, которые содержат оксиды азота и углерода, диоксид серы и прочие могут оказывать не только токсический эффект.

«В крупных городах существенное влияние на организм оказывают выхлопные газы и загрязнения. Все они вызывают токсический эффект. Вдыхая их, кровь начинает хуже переносить кислород, и может возникнуть кислородное голодание», — говорит Бузунов.

Рассинхрон

По словам Бузунова, основной причиной того, что человек не высыпается, является «социальный джетлаг», когда организм попросту не готов к постоянной смене графиков и ритмов, которые диктует мегаполис. «В крупных городах 20% населения работает в сменном графике. Еще половина населения отсыпается в выходные дни с разницей в два часа и более. И так каждую неделю.

Человек высыпается в выходные, а потом с новой рабочей недели просыпается не выспавшимся, потому что организм не понимает, когда нужно просыпаться.

Человек более или менее сонливый приходит в норму только к концу недели и на выходных опять отсыпается", — говорит Бузунов.

Такая несогласованность биологических ритмов и режима сна и бодрствования, говорит эксперт, приводит к тому, что человек начинает страдать от недосыпа, хотя на самом деле он спал достаточное количество времени.

Упал – отжался – «Мерседес». Кадыров подарил машину пятилетнему мальчику
Госдума приняла закон о налоге для самозанятых
В Киеве арестован снайпер, стрелявший в активистов Евромайдана
Экс-игрок «Зенита» похвастался самолетом (фото)
Российские физики объяснили появление «волн-убийц» в океане
Как выглядит самый маленький разводной мост в мире (фото)
Володин прокомментировал цены в столовой Госдумы
«Роснефть» внезапно прекратила продажу топлива на бирже
Спорт
«Узнать свою силу»: сборная России сразится с Германией Сборная России по футболу 15 ноября в Лейпциге проведет товарищеский матч против национальной команды Германии. Место в воротах займет голкипер "Зенита" Андрей Лунев
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
«Гипершиповки» — новый формат шипованной резины Сколько шипов должно приходиться на одну покрышку 205/55 R16? До этого максимумом считалось 190, но сейчас появился новый рекордсмен — 250 «зубов» на колесо!
Кино
16-летняя дочь самого красивого актера вручит «Золотые глобусы» Исан Эльба назначена послом престижной кинопремии и будет помогать ведущим церемонии награждения
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил у коммунальщиков свой долг
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Дети
«Со сверстниками ей неинтересно»: Лолита рассказала о дочери Она призналась, что девушка не общается с юношами-сверстниками
Леди
Малышева, Семчев и еще 3 звезды, сумевшие быстро похудеть к зиме Обычно к зиме все набирают вес. Но только не эти звезды. Они сбросили все лишнее к праздникам и готовы поделиться историей своего успеха.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь