Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия

Источник: РИА Новости

«Мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу <…> увеличение возраста с 18 до 21 года», — сказал он.

Ранее с такой инициативой выступили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и сенатор Ольга Ковитиди.

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Тема стала особо актуальной после трагедии в Керчи.

Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, пострадали более семидесяти.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.

За месяц до случившегося Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и приобрел оружие и разрешение на его хранение.