Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия

«Мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу <…> увеличение возраста с 18 до 21 года», — сказал он.
Ранее с такой инициативой выступили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и сенатор Ольга Ковитиди.
Тема стала особо актуальной после трагедии в Керчи.
Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, пострадали более семидесяти.
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.
За месяц до случившегося Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и приобрел оружие и разрешение на его хранение.