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17:34 (мск), источник: Интерфакс

Мединский заявил, что назвать аэропорт в честь Летова не захотели сами омичи

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Министр культуры РФ Владимир Мединский заверил, что названия аэропортам в рамках проекта «Великие имена России» выбирают граждане.

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Источник: РИА "Новости"

«Названия аэропортов выбирают граждане, а не министерство культуры и даже не местные власти. Граждане. Это национальный, народный опрос. И, повторюсь, Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив», — сказал министр журналистам на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в четверг.

11 ноября в рамках проекта «Великие имена России» был представлен финальный список имен, из которых жителям Омска предложено выбрать новое название для городского аэропорта. Недоумение у многих вызвало то, что в шорт-листе не оказалось имени лидера «Гражданской обороны», чью кандидатуру поддерживали многие омичи.

Когда Мединского спросили об этом, он сказал, что считает дурным тоном называть аэропорты в честь живых людей. Позже министр заявил, что его слова вырвали из контекста, а на самом деле он сказал: «И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив».

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