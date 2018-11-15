Мединский заявил, что назвать аэропорт в честь Летова не захотели сами омичи
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Министр культуры РФ Владимир Мединский заверил, что названия аэропортам в рамках проекта «Великие имена России» выбирают граждане.
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Министр культуры РФ Владимир Мединский заверил, что названия аэропортам в рамках проекта «Великие имена России» выбирают граждане.
«Названия аэропортов выбирают граждане, а не министерство культуры и даже не местные власти. Граждане. Это национальный, народный опрос. И, повторюсь, Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив», — сказал министр журналистам на Международном культурном форуме в
11 ноября в рамках проекта «Великие имена России» был представлен финальный список имен, из которых жителям Омска предложено выбрать новое название для городского аэропорта. Недоумение у многих вызвало то, что в
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