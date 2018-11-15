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18:03 (мск), источник: Mail Новости

Где находится древний «город-лего» (фото)

Каменные блоки напоминают кубики, и при строительстве они были взаимозаменяемы.

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Пума Пунку — это удивительный мегалитический комплекс строений в Боливии. Он расположен на высоте свыше 4 тысяч метров рядом с Тиауанако, вблизи восточного берега озера Титикака, в 72 километрах от современного города Ла-Пас.

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Каменные блоки Пума Пунку очень напоминают гигантское Лего. Камни похожих размеров и форм имеют четкие геометрические вырезы, позволяющие плотно стыковать их между собой без использования цемента или других скрепляющих материалов.

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Масштабы стройматериалов тоже поражают. Например, самый большой из найденных блоков имеет вес около 131 тонны. В связи с этим большой загадкой для ученых остается то, как эти гигантские камни попали в Пума Пунку — по проведенным исследованиям удалось выяснить, что блоки доставляли из разных местностей, находящихся на расстоянии от 10 до 90 километров от комплекса.

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Ученые полагают, что Пума Пунку когда-то был важным культурным и духовным центром. Инки называли его местом сотворения мира, но, судя по всему, постоянно в этом городе никто не жил.

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