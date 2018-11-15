Где находится древний «город-лего» (фото)
Каменные блоки напоминают кубики, и при строительстве они были взаимозаменяемы.
Каменные блоки напоминают кубики, и при строительстве они были взаимозаменяемы.
Пума Пунку — это удивительный мегалитический комплекс строений в Боливии. Он расположен на высоте свыше 4 тысяч метров рядом с Тиауанако, вблизи восточного берега озера Титикака, в 72 километрах от современного города
Каменные блоки Пума Пунку очень напоминают гигантское Лего. Камни похожих размеров и форм имеют четкие геометрические вырезы, позволяющие плотно стыковать их между собой без использования цемента или других скрепляющих материалов.
Масштабы стройматериалов тоже поражают. Например, самый большой из найденных блоков имеет вес около 131 тонны. В связи с этим большой загадкой для ученых остается то, как эти гигантские камни попали в Пума Пунку — по проведенным исследованиям удалось выяснить, что блоки доставляли из разных местностей, находящихся на расстоянии от 10 до 90 километров от комплекса.
Ученые полагают, что Пума Пунку
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