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19:00 (мск), источник: Газета.Ру

Еще одна картина Бэнкси погибнет после продажи

Художник Рон Инглиш намечен уничтожить купленную им работу уличного художника Бэнкси «Рабский труд», передает Evening Standard.

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Источник: AFP 2018
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Мурал с мальчиком, шьющим британский флаг, Инглиш намерен побелить в знак протеста против торговли стрит-артом. Эта картина была нарисована на стене коммиссионного магазина в пригороде Лондона, однако в 2013 году ее изъяли из стены и выставили на продажу.

Рон Инглиш намерен снова продать уже побеленную картину и запросить за нее $1 млн.

Ранее аукционный дом Sotheby’s решил выставить на торги картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» за $1,4 млн как «историю мирового моментального искусства». До этого картина самоуничтожилась после продажи из-за того, что в ней сработал заложенный Бэнкси механизм.

Следите за развитием темы«Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи»
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