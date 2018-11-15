Еще одна картина Бэнкси погибнет после продажи

Мурал с мальчиком, шьющим британский флаг, Инглиш намерен побелить в знак протеста против торговли стрит-артом. Эта картина была нарисована на стене коммиссионного магазина в пригороде Лондона, однако в 2013 году ее изъяли из стены и выставили на продажу.