Еще одна картина Бэнкси погибнет после продажи
Художник Рон Инглиш намечен уничтожить купленную им работу уличного художника Бэнкси «Рабский труд», передает Evening Standard.
Художник Рон Инглиш намечен уничтожить купленную им работу уличного художника Бэнкси «Рабский труд», передает Evening Standard.
Мурал с мальчиком, шьющим британский флаг, Инглиш намерен побелить в знак протеста против торговли
Рон Инглиш намерен снова продать уже побеленную картину и запросить за нее $1 млн.
Ранее аукционный дом Sotheby’s решил выставить на торги картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» за $1,4 млн как «историю мирового моментального искусства». До этого картина самоуничтожилась после продажи