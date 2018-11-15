«Хоть ты сдохни»: в России стали быстро наказывать героев скандальных видео

Источник: BBC News Русская служба

В интернете публикуют видео, где учитель при всем классе издевается над учеником. Оно быстро набирает популярность, история раскручивается СМИ — и на следующий день герой ролика лишается работы.

С начала осени Русская служба Би-би-си насчитала шесть громких случаев, которые развивались по подобному сценарию и в центре которых оказывались педагоги или врачи. Четыре из них произошли только за последнюю неделю.

Красноярск. Воспитательница детского сада

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6 сентября жительница Красноярска опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения частного детского сада «Веснушки», в который ходит ее двухлетняя дочь. На кадрах видно, как воспитательница таскает девочку за волосы и толкает.

Мать девочки сообщила, что написала заявление в полицию и «останавливаться на этом не собирается». 7 сентября краевое управление СКР возбудило уголовное дело.

Владелица детского сада рассказала каналу ТВК, что у мамы девочки накопился долг за услуги учреждения на 7 тысяч рублей, в связи с чем руководство написало на нее заявление в полицию.

Челябинская область. Главврач

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16 октября челябинское издание 74.ru опубликовало видео, снятое санитаром областной психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске. На записи сотрудник больницы Рушан Абдрахманов издевается над пожилым пациентом: бросает в него тапками и пинает.

За кадром при этом слышен смех второго санитара — Андрея Быковского. Видео изданию показала читательница, которая познакомилась с его автором в онлайн-игре.

Тогда главврач больницы Александр Беликов подтвердил, что инцидент произошел в июне. Он сообщил, что в больнице создана комиссия для расследования, но разобраться в ситуации сложно, потому что один санитар был на больничном, а другой в отпуске за границей.

В тот же день прокуратура начала проверку происшествия. Выяснилось, что к моменту публикации видео пациент, над которым издевались санитары, уже умер. На следующий день региональный минздрав сообщил об увольнении главврача.

Краснодарский край. Врач

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7 ноября в Северской больнице Краснодарского края врач Людмила Бердник отказалась выписать инсулин пациентке с диабетом из-за того, что та пришла не по записи.

«Хоть ты сдохни здесь! Не дам», — говорила врач. Через два дня видео с разговором врача и пациентки появилось в соцсетях.

10 ноября заместитель главы Северского района Марина Наумейко сообщила, что врач была уволена на следующий день после инцидента, то есть еще до публикации видео:

Об этом инциденте, потому что это было громко, услышал заведующий, вышел, и вопрос этот был решен тут же — главный врач связался с пациентом. Подтверждено, что девушка получила препараты. Врач уволен, увольнение произошло восьмого числа.

Сахалин. Учительница

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В субботу, 10 ноября в интернете появилось видео, на котором учительница из города Холмска Инна Хорошева отчитывает девочку за дырку на одежде.

«У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь-то? » — говорит учительница. Девочка плачет, а дети вокруг смеются.

В понедельник, 12 ноября, прокуратура Сахалинской области начала проверку инцидента. О ее результатах пока не сообщалось. Но в тот же день начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух заявила, что Хорошева уволилась из школы в субботу — в день инцидента.

«С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Педагог признала вину и уволилась. Но перед этим она публично извинилась перед родителями и девочкой в присутствии всего класса», — рассказала РИА Новости Карнаух.

Хабаровский край. Учительница

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14 ноября в интернете появилась видеозапись из Комсомольска-на-Амуре, на которой учительница в школьном коридоре бьет мальчика и кричит на него за то, что тот мешал ей вести урок.

На следующий день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал написал в «Инстаграме», что поручил региональному министерству образования и науки взять расследование инцидента под контроль. Учительницу отстранили от работы, СК возбудил уголовное дело по статьям «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Томская область. Учительница

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Утром 14 ноября телеканал «360» опубликовал видео из школы в Асиновском районе Томской области. На записи видно, как учительница, имя которой не сообщается, несколько раз бьет мальчика головой о парту. По данным телеканала, педагог была недовольна тем, что ребенок отвлекся от учебника и почесал ногу.

Вечером того же дня управление МВД по Томской области сообщило, что в отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» — заявление написала мать мальчика.

Как власти отслеживают скандалы в интернете?

Российские чиновники используют две основные системы для мониторинга СМИ и социальных сетей — «Медиалогию» и «Катюшу». Обе были разработаны частными московскими компаниями.

Так, из региональных властей услугами «Медиалогии» сейчас пользуются правительства Нижегородской, Рязанской и Ульяновских властей. Помимо федеральных и региональных СМИ, в Нижегородской в мониторинг входит обзор 2,3 тысячи блогов, в Рязанской — 1,6 тысячи (по данным с сайта госзакупок).

«Медиалогия» отслеживает публикации в СМИ и социальных сетях по определенным темам — например, «деятельность губернатора» или «коррупция в Рязанской области». Каждая публикация сопровождается пометкой, в каком ключе она написана — позитивном, негативном или нейтральном.

Посмотреть актуальные новости или сообщения в блогах местное руководство может в любой момент — государственные контракты предусматривают круглосуточный доступ в систему «Медиалогии».

В конце 2017 года компания «Медиалогия» начала разработку отдельной платформы для мониторинга социальных сетей по заказу правительства Московской области. Стоимость контракта — свыше 77 млн рублей. Согласно техническому заданию, система должна анализировать более 600 млн аккаунтов в «Фейсбуке», «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Инстаграме» и «Твиттере». В выборку также попал YouTube и малопопулярный в России Google+.

Проблемным сообщениям присваивается статус «инцидента». Помимо самого текста, чиновник может посмотреть численность вовлеченной аудитории и информацию об авторе поста из открытых источников — дату рождения, семейное положение, место проживания и даже «любимые цитаты».

В любой момент система может подготовить отчет, как ведут себя в соцсетях жители той или иной социально-демографической группы — например, жители Красногорска или Электроуглей.

Доступ к платформе для мониторинга соцсетей имеют 80 чиновников министерств и ведомств правительства Московской области, а также 120 сотрудников конкретных муниципалитетов, следует из технического задания. Они могут не только прочитать негативное сообщение и всю подноготную о его авторе, но и ответить на него, используя официальные аккаунты конкретных органов власти Подмосковья.

В 2019 году аналогичную систему «Инцидент менеджмент» должны будут использовать все региональные правительства, писал РБК. По состоянию на июль, помимо Московской области, ее тестировали еще в десяти субъектах РФ, уточняло издание.

PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская не смогла оперативно назвать Би-би-си число регионов, чиновники которых могут уже сейчас посмотреть, что о них пишут в социальных сетях.

В пресс-службе администрации Краснодарского края, где была уволена врач, предложившая пациентке «сдохнуть», Би-би-си рассказали, что соцсети мониторят все высокопоставленные чиновники региона.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области (там уволили главврача за издевательства санитаров над пациентом) Дмитрий Федичкин сказал, что за последнее время местные чиновники стали намного оперативнее реагировать на жалобы в интернете.