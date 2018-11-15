«Хоть ты сдохни»: в России стали быстро наказывать героев скандальных видео
Сценарий таков: в интернете набирает популярность вирусное видео и вскоре — иногда через несколько часов — герой ролика лишается работы.
Сценарий таков: в интернете набирает популярность вирусное видео и вскоре — иногда через несколько часов — герой ролика лишается работы.
В интернете публикуют видео, где учитель при всем классе издевается над учеником. Оно быстро набирает популярность, история раскручивается СМИ — и на следующий день герой ролика лишается работы.
С начала осени Русская служба
6 сентября жительница Красноярска опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения частного детского сада «Веснушки», в который ходит ее двухлетняя дочь. На кадрах видно, как воспитательница таскает девочку за волосы и толкает.
Мать девочки сообщила, что написала заявление в полицию и «останавливаться на этом не собирается». 7 сентября краевое управление СКР возбудило уголовное дело.
Владелица детского сада рассказала каналу ТВК, что у мамы девочки накопился долг за услуги учреждения на 7 тысяч рублей, в связи с чем руководство написало на нее заявление в полицию.
16 октября челябинское издание 74.ru опубликовало видео, снятое санитаром областной психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске. На записи сотрудник больницы Рушан Абдрахманов издевается над пожилым пациентом: бросает в него тапками и пинает.
Тогда главврач больницы Александр Беликов подтвердил, что инцидент произошел в июне. Он сообщил, что в больнице создана комиссия для расследования, но разобраться в ситуации сложно, потому что один санитар был на больничном, а другой в отпуске за границей.
В тот же день прокуратура начала проверку происшествия. Выяснилось, что к моменту публикации видео пациент, над которым издевались санитары, уже умер. На следующий день региональный минздрав сообщил об увольнении главврача.
7 ноября в Северской больнице Краснодарского края врач Людмила Бердник отказалась выписать инсулин пациентке с диабетом
«Хоть ты сдохни здесь! Не дам», — говорила врач. Через два дня видео с разговором врача и пациентки появилось в соцсетях.
10 ноября заместитель главы Северского района Марина Наумейко сообщила, что врач была уволена на следующий день после инцидента, то есть еще до публикации видео:
Об этом инциденте, потому что это было громко, услышал заведующий, вышел, и вопрос этот был решен тут же — главный врач связался с пациентом. Подтверждено, что девушка получила препараты. Врач уволен, увольнение произошло восьмого числа.
В субботу, 10 ноября в интернете появилось видео, на котором учительница из города Холмска Инна Хорошева отчитывает девочку за дырку на одежде.
«У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная что ли? Я
В понедельник, 12 ноября, прокуратура Сахалинской области начала проверку инцидента. О ее результатах пока не сообщалось. Но в тот же день начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух заявила, что Хорошева уволилась из школы в субботу — в день инцидента.
«С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Педагог признала вину и уволилась. Но перед этим она публично извинилась перед родителями и девочкой в присутствии всего класса», — рассказала РИА Новости Карнаух.
14 ноября в интернете появилась видеозапись из
На следующий день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал написал в «Инстаграме», что поручил региональному министерству образования и науки взять расследование инцидента под контроль. Учительницу отстранили от работы, СК возбудил уголовное дело по статьям «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Утром 14 ноября телеканал «360» опубликовал видео из школы в Асиновском районе Томской области. На записи видно, как учительница, имя которой не сообщается, несколько раз бьет мальчика головой о парту. По данным телеканала, педагог была недовольна тем, что ребенок отвлекся от учебника и почесал ногу.
Вечером того же дня управление МВД по Томской области сообщило, что в отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» — заявление написала мать мальчика.
Российские чиновники используют две основные системы для мониторинга СМИ и социальных сетей — «Медиалогию» и «Катюшу». Обе были разработаны частными московскими компаниями.
Так, из региональных властей услугами «Медиалогии» сейчас пользуются правительства Нижегородской, Рязанской и Ульяновских властей. Помимо федеральных и региональных СМИ, в Нижегородской в мониторинг входит обзор 2,3 тысячи блогов, в Рязанской — 1,6 тысячи (по данным с сайта госзакупок).
«Медиалогия» отслеживает публикации в СМИ и социальных сетях по определенным темам — например, «деятельность губернатора» или «коррупция в Рязанской области». Каждая публикация сопровождается пометкой, в каком ключе она написана — позитивном, негативном или нейтральном.
Посмотреть актуальные новости или сообщения в блогах местное руководство может в любой момент — государственные контракты предусматривают круглосуточный доступ в систему «Медиалогии».
В конце 2017 года компания «Медиалогия» начала разработку отдельной платформы для мониторинга социальных сетей по заказу правительства Московской области. Стоимость контракта — свыше 77 млн рублей. Согласно техническому заданию, система должна анализировать более 600 млн аккаунтов в «Фейсбуке», «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Инстаграме» и «Твиттере». В выборку также попал YouTube и малопопулярный в России Google+.
В любой момент система может подготовить отчет, как ведут себя в соцсетях жители той или иной
Доступ к платформе для мониторинга соцсетей имеют 80 чиновников министерств и ведомств правительства Московской области, а также 120 сотрудников конкретных муниципалитетов, следует из технического задания. Они могут не только прочитать негативное сообщение и всю подноготную о его авторе, но и ответить на него, используя официальные аккаунты конкретных органов власти Подмосковья.
В 2019 году аналогичную систему «Инцидент менеджмент» должны будут использовать все региональные правительства, писал РБК. По состоянию на июль, помимо Московской области, ее тестировали еще в десяти субъектах РФ, уточняло издание.
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