В Сети появился мем с «кроликом-шантажистом»

В ноябре в Twitter вернулся нарисованный символами кролик, который уже был известен пользователям по мему с плакатом в руке.

Сущность кролика за это время сильно изменилась: если раньше он выражал свое мнение по резонансным событиям, то теперь предлагает дать пользователю соцсети то, что ему нужно. Только взамен кролик просит выполнить свои условия.

Изначально появился кролик, который предлагал сердечко, но нарисованное животное быстро расширило спектр своих услуг:

Появились и литературные мемы:

Есть и версия для тех, у кого мем отображается не полностью: