|￣￣￣￣￣￣|— RK (@Backerville) 17 сентября 2014 г.
| Когда уже |
| ОБЕД? |
|＿＿＿＿＿__|
(\__/) ||
(•ㅅ•) ||
/ づ
В Сети появился мем с «кроликом-шантажистом»
Он готов отдать необходимое, но только на своих условиях.
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Он готов отдать необходимое, но только на своих условиях.
В ноябре в Twitter вернулся нарисованный символами кролик, который уже был известен пользователям по мему с плакатом в руке.
|￣￣￣￣￣￣|— RK (@Backerville) 17 сентября 2014 г.
| Когда уже |
| ОБЕД? |
|＿＿＿＿＿__|
(\__/) ||
(•ㅅ•) ||
/ づ
Сущность кролика за это время сильно изменилась: если раньше он выражал свое мнение по резонансным событиям, то теперь предлагает дать пользователю соцсети то, что ему нужно. Только взамен кролик просит выполнить свои условия.
{\__/}— Jerry (@Jerrypleasure) 4 ноября 2018 г.
( • . •)
/ >♥️ u want this?
{\__/}
( • - •)
♥️< \ say ravioli ravioli gimme ur heartioli
Изначально появился кролик, который предлагал сердечко, но нарисованное животное быстро расширило спектр своих услуг:
Cinema be like:— Susanna Collina ? (@culodipanna) 5 ноября 2018 г.
{\__/}
( • . •)
/ >? U want this?
{\__/}
( • - •)
?< \ 12 euro
{\__/} {\__/}— El Patrón (@illestallan) 8 ноября 2018 г.
( • . •) (• . • )
/ >? / > < \
u want this? Yes
{\__/} {\__/}
( • . •) (• . •)
?< \ / > < \
thought u said u were on a diet
{\__/} {\__/}
( • . •) (• . • )
/ > < \ / >?
I know what I said
Появились и литературные мемы:
Ursula to the little mermaid :— Chouquette (@Ukechouquette) 8 ноября 2018 г.
{\__/}
( • . •)
/ >? u want this?
{\__/}
( • - •)
?< \ gimme ur voice first
{\__/}— robotic crab (beep) (@roboticcrab) 5 ноября 2018 г.
( • . •)
/ >? u want this?
{\__/}
( • - •)
?< \ did u know him, Horatio?
Есть и версия для тех, у кого мем отображается не полностью:
{\__/}— Fake “Unicode.” ↙️ (@FakeUnicode) 9 ноября 2018 г.
( • . •)
/ >? u want this emoji?
{\__/}
( • - •)
? < \ buy a new phone
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