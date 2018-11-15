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19:29 (мск), источник: Mail Новости

В Сети появился мем с «кроликом-шантажистом»

Он готов отдать необходимое, но только на своих условиях.

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В ноябре в Twitter вернулся нарисованный символами кролик, который уже был известен пользователям по мему с плакатом в руке.

Сущность кролика за это время сильно изменилась: если раньше он выражал свое мнение по резонансным событиям, то теперь предлагает дать пользователю соцсети то, что ему нужно. Только взамен кролик просит выполнить свои условия.

«Хочешь это? – Скажи „Равиоли, равиоли, дай мне своё сердечко“

Изначально появился кролик, который предлагал сердечко, но нарисованное животное быстро расширило спектр своих услуг:

«Кинотеатр это: „Хочешь попкорн? – 12 евро“»
«Хочешь это? – Да — Ты сказал, что сел на диету — Я знаю, что я сказал»

Появились и литературные мемы:

«Урсула говорит русалочке „Хочешь ноги? — Сначала отдай мне свой голос“»
«Хочешь череп? – Ты знал его, Горацио?»

Есть и версия для тех, у кого мем отображается не полностью:

«Хочешь это эмодзи? – Купи новый телефон»

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