Паспорта общего пользования
На компьютерах общего доступа в МФЦ «Ъ» обнаружил множество
На компьютерах общего доступа в МФЦ «Ъ» обнаружил множество
На круглом столе в Аналитическом центре при правительстве РФ был поднят вопрос о возможности для граждан требовать компенсацию за использование их персональных данных. По словам замдиректора департамента государственного управления Минэкономики Антона Лебедева, нельзя «просто кинуть
Как выяснил «Ъ», местом утечки персональных данных вполне могу стать многофункциональные центры (МФЦ). В каждом МФЦ есть компьютер общего пользования, подключенный к сканеру. И любой посетитель МФЦ может самостоятельно его использовать, например, для загрузки копий документов на портал госуслуг.
Сотрудники «Ъ» проверили ряд МФЦ в Москве и выяснили, что на этих компьютерах в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, забыли удалить файлы, сотрудники МФЦ также не озаботились этим.
Подобное отношение к персональным данным несет серьезные риски. По словам ведущего аналитика «СёрчИнформ» Алексея Парфентьева, данные можно без проблем продать через интернет.
Использовать полученные сканы мошенники могут как для относительно «невинных» целей — рекламных рассылок, так и для получения микрозаймов в МФО, отметил Алексей Парфентьев. «Наличие персональных данных дает также большие возможности в сфере социальной инженерии, например, вряд ли человек не откроет вложение в письме от судебных приставов, где будут указаны его паспорт и СНИЛС», — говорит замдиректора Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин.
По словам руководителя службы информационной безопасности Златкомбанка Александра Виноградова, в случае сговора злоумышленников с сотрудниками банка возможно также оформление кредитов по скану паспорта. По словам замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, закон обязывает банки возвращать клиенту похищенные деньги, если клиент сам не сообщал мошенникам персональные данные.
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Открытым остается вопрос и с компенсацией в случае ущерба от использования персональных данных граждан с общих компьютеров МФЦ. «Компенсация возможна лишь в случае, если удастся доказать прямую связь между сканированием документов в МФЦ и полученным ущербом, что практически нереально, — уверен эксперт RTM Group Евгений Царев.— Скорее суд увидит в действиях самого человека небрежное отношение к документам».
Вероника Горячева, Анна Васильева, Александр Воронов