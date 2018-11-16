Паспорта общего пользования

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На круглом столе в Аналитическом центре при правительстве РФ был поднят вопрос о возможности для граждан требовать компенсацию за использование их персональных данных. По словам замдиректора департамента государственного управления Минэкономики Антона Лебедева, нельзя «просто кинуть какие-то данные в оборот, при этом не продумав социальные последствия, которые это может повлечь».

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Как выяснил «Ъ», местом утечки персональных данных вполне могу стать многофункциональные центры (МФЦ). В каждом МФЦ есть компьютер общего пользования, подключенный к сканеру. И любой посетитель МФЦ может самостоятельно его использовать, например, для загрузки копий документов на портал госуслуг.

Сотрудники «Ъ» проверили ряд МФЦ в Москве и выяснили, что на этих компьютерах в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, забыли удалить файлы, сотрудники МФЦ также не озаботились этим. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель (флешку) или же отправить себе по почте.



Подобное отношение к персональным данным несет серьезные риски. По словам ведущего аналитика «СёрчИнформ» Алексея Парфентьева, данные можно без проблем продать через интернет.

«Стоимость одной скан-копии колеблется от 100 до 500 руб. в зависимости от качества и количества страниц», — отметил он.

Использовать полученные сканы мошенники могут как для относительно «невинных» целей — рекламных рассылок, так и для получения микрозаймов в МФО, отметил Алексей Парфентьев. «Наличие персональных данных дает также большие возможности в сфере социальной инженерии, например, вряд ли человек не откроет вложение в письме от судебных приставов, где будут указаны его паспорт и СНИЛС», — говорит замдиректора Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин.

По словам руководителя службы информационной безопасности Златкомбанка Александра Виноградова, в случае сговора злоумышленников с сотрудниками банка возможно также оформление кредитов по скану паспорта. По словам замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, закон обязывает банки возвращать клиенту похищенные деньги, если клиент сам не сообщал мошенникам персональные данные.

В министерствах и ведомствах уверены, что МФЦ обязаны охранять персональные данные граждан, но назвать решение описанной проблемы не берутся.