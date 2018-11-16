Раку назначили финансовую терапию

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По данным Ассоциации онкологов России, в 2019 году из-за увеличения финансирования смогут получить химиотерапию на 40% больше российских раковых больных. По распоряжению правительства расходы на лекарственную терапию рака в следующем году вырастут на 96%, до 152,5 млрд руб. По словам экспертов, эти деньги закроют основные потребности отрасли в ресурсах, но не решат проблем с финансированием лечения на региональном уровне. Также стремительный рост расходов может увеличить риски их неэффективного применения.

Дополнительные расходы на химиотерапию в 2019 году позволят пролечить на 40% больше пациентов, констатирует исследование Ассоциации онкологов России, представленное вчера в ходе организованного Российским обществом клинической онкологии 22-го отраслевого конгресса.

Напомним, ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что в следующем году российский бюджет потратит на препараты для химиотерапии дополнительно 70 млрд руб., так как сейчас «из назначенных десяти курсов лечения бесплатно делают лишь несколько… с заменой подобранных препаратов на более дешевые». В результате затраты на химиотерапию вырастут в сравнении с 2018 годом на 95,7%, до 152,6 млрд руб. Общие расходы на медпомощь по профилю «онкология» в 2019 году составят 216,8 млрд руб.— это также на 56,5% больше, чем годом ранее.

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Проблемы лечения онкологических заболеваний вышли на первый план после их упоминания президентом в ежегодном послании правительству в марте 2018 года. В его майском указе борьба с раком названа приоритетом здравоохранения: Минздрав должен сократить смертность от него к 2024 году примерно на 6% — с 197,1 до 185 случаев на 100 тыс. населения.

По данным исследования, в первом полугодии 2018 года больницы РФ организовали 441,1 тыс. госпитализаций для химиотерапии. Из них на круглосуточный? стационар пришлось 253,3 тыс. случаев на общую сумму 11,5 млрд руб. (средняя стоимость одного случая — 45,6 тыс. руб.). На дневной стационар пришлось 187,7 тыс. случаев госпитализации на 6,7 млрд руб. (средняя стоимость — 35,9 тыс. руб.).

Дополнительные расходы в 2019 году позволят увеличить стоимость госпитализации в круглосуточном стационаре до 76,6 тыс. руб. за случай, а в дневном — до 71 тыс. руб. за случай. Одновременно число пациентов, которые смогут получить лечение, возрастет на 40%.

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По данным опроса врачей-онкологов (см. текст на этой же странице), смена модели финансирования — переход на клинико-статистические группы (КСГ) и увязанные с ними схемы лечения, — которая происходит уже несколько лет, пока не дает ожидаемых результатов. Так, 45% онкологов отмечают, что переход на оплату по КСГ никак не повлиял на оказание стационарной помощи онкопациентам, еще 38% — что использование модели ухудшило ситуацию.

Как ранее заявляла начальник управления модернизации системы ОМС Федерального фонда ОМС Ольга Царева, это может быть связано с тем, что из 70 КСГ, разработанных для онкологии, в круглосуточных стационарах наиболее популярны только три группы, а схемы лечения в 60,4% случаев выбираются самые дешевые.

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«Такой рост финансирования химиотерапии позволит решить многие проблемы пациентов в профильных стационарах, которые лечатся за счет средств ОМС. Но что делать с теми, кому по диагнозу показано амбулаторное лекарственное лечение, которое должны оплачивать региональные бюджеты?» — задается вопросом Николай Дронов, председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака». Проблему нехватки средств, по его словам, в первую очередь продолжат испытывать пациенты амбулаторного сегмента.

«Ранее в таких ситуациях врачи даже клали их в стационар без врачебной надобности, а только чтобы пролечить их лекарством и оплатить их лечение из средств ОМС», — отмечает он. Давид Мелик-Гусейнов, глава НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, также говорит о возможности перерасхода выделяемых средств, пока «представители онкологического сообщества измеряют свои достижения в лечении рака только ростом расходов на него». «Хотелось бы увидеть и число пролеченных без последствий пациентов», — говорит он.