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10:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Lifestyle

Сладкая жизнь. Стоит или нет отказываться от сахара

Проблема избыточного потребления сахара становится все более актуальной для России. Не так давно обсуждалась вероятность повышения акцизов на сладкие газированные напитки, чтобы снизить их потребление населением. Настолько ли мы зависимы от сахара, чтобы вводить запретительные меры, разбирается «Коммерсантъ Стиль».

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Источник: CC0/422737

По данным Росстата, в последнее десятилетие у жителей России наблюдается значительное превышение калорийности рациона над энергозатратами. А это повышает риск развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Мы становимся все более больной нацией.

Как этого избежать? Ответ, вроде бы, очевиден: нужно перестать есть сладкое и пить напитки с повышенным содержанием сахара. Только если откуда-то и пошло выражение «проще сказать, чем сделать», то скорее всего это про отказ от сладкого. Мы слишком его любим, чтобы после первой же рекомендации отказаться от него раз и навсегда.

Есть рекомендованная ВОЗ норма потребления: 50 г в день, то есть двенадцать чайных ложек. Большая горка сахара, которую мы можем позволить себе каждый день без особого вреда для здоровья. Так почему все вокруг бьют тревогу, если сахар полезен и он разрешен в таких немалых дозах?
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Проблема в том, что мы не знаем, сколько сахара мы на самом деле потребляем каждый день, и, следовательно, не можем контролировать его суточную норму. Эти допустимые двенадцать чайных ложек содержатся в одной порции фраппучино со взбитыми сливками, который мы заказываем во время ланча. А полулитровая бутылка знаменитого напитка на основе колы даже превышает эту норму. Половина нормы содержится в йогурте с хрустящими шариками, который мы съедаем за завтраком. Вторая половина содержится в нашем ужине — рисе с курицей под соусом терияки. И так с большинством продуктов: соки, соусы, приправы, хлебобулочные изделия, кисломолочные продукты — все это содержит скрытый сахар. Много сахара.

Ведь именно сладкий вкус и делает продукты такими привлекательными для потребителей. Натуральный йогурт кислый, поэтому производитель добавляет в него подсластители, чтобы мы выбрали именно его и даже считали полезным.

В этом главная угроза — мы потребляем слишком много добавленного или скрытого сахара, поэтому нужно научиться его распознавать.
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Например, на ресурсе Sugar.com можно найти все, что касается вредного и полезного сахара, как их заменять и заменять ли, как понять, съели вы слишком много или все же все в норме. Приложение FatSecret помогает не только составить план питания и отслеживать баланс белков-жиров и углеводов, но и общаться с другими пользователями в удобном чате. И таких сервисов сейчас немало.

Без медицинских противопоказаний не стоит радикально ограничивать себя в потреблении сахара. Его главный вред — именно в регулярном избыточном потреблении.

Поэтому, все, что мы можем, — это требовать от производителей четко указывать количество сахара, которое они добавляют в свои продукты.

А если товар имеет повышенное содержание этого продукта, то стоит ограничивать его продажу и всячески поощрять инициативы, направленные на снижение доступности подобных товаров для массового потребителя. Тогда нам будет проще контролировать свое потребление сахара и не превышать норму. А значит, меньше рисковать своим здоровьем.

Никита Подгорнов

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