Сладкая жизнь. Стоит или нет отказываться от сахара

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По данным Росстата, в последнее десятилетие у жителей России наблюдается значительное превышение калорийности рациона над энергозатратами. А это повышает риск развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Мы становимся все более больной нацией.

Как этого избежать? Ответ, вроде бы, очевиден: нужно перестать есть сладкое и пить напитки с повышенным содержанием сахара. Только если откуда-то и пошло выражение «проще сказать, чем сделать», то скорее всего это про отказ от сладкого. Мы слишком его любим, чтобы после первой же рекомендации отказаться от него раз и навсегда.

Есть рекомендованная ВОЗ норма потребления: 50 г в день, то есть двенадцать чайных ложек. Большая горка сахара, которую мы можем позволить себе каждый день без особого вреда для здоровья. Так почему все вокруг бьют тревогу, если сахар полезен и он разрешен в таких немалых дозах?

Проблема в том, что мы не знаем, сколько сахара мы на самом деле потребляем каждый день, и, следовательно, не можем контролировать его суточную норму. Эти допустимые двенадцать чайных ложек содержатся в одной порции фраппучино со взбитыми сливками, который мы заказываем во время ланча. А полулитровая бутылка знаменитого напитка на основе колы даже превышает эту норму. Половина нормы содержится в йогурте с хрустящими шариками, который мы съедаем за завтраком. Вторая половина содержится в нашем ужине — рисе с курицей под соусом терияки. И так с большинством продуктов: соки, соусы, приправы, хлебобулочные изделия, кисломолочные продукты — все это содержит скрытый сахар. Много сахара.

Ведь именно сладкий вкус и делает продукты такими привлекательными для потребителей. Натуральный йогурт кислый, поэтому производитель добавляет в него подсластители, чтобы мы выбрали именно его и даже считали полезным.

В этом главная угроза — мы потребляем слишком много добавленного или скрытого сахара, поэтому нужно научиться его распознавать.

Например, на ресурсе Sugar.com можно найти все, что касается вредного и полезного сахара, как их заменять и заменять ли, как понять, съели вы слишком много или все же все в норме. Приложение FatSecret помогает не только составить план питания и отслеживать баланс белков-жиров и углеводов, но и общаться с другими пользователями в удобном чате. И таких сервисов сейчас немало.

Без медицинских противопоказаний не стоит радикально ограничивать себя в потреблении сахара. Его главный вред — именно в регулярном избыточном потреблении.

Поэтому, все, что мы можем, — это требовать от производителей четко указывать количество сахара, которое они добавляют в свои продукты.

А если товар имеет повышенное содержание этого продукта, то стоит ограничивать его продажу и всячески поощрять инициативы, направленные на снижение доступности подобных товаров для массового потребителя. Тогда нам будет проще контролировать свое потребление сахара и не превышать норму. А значит, меньше рисковать своим здоровьем.