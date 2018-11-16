Ученые рассказали, в каком году жилось хуже всего

Существует много версий относительно того, какой год в истории был самым разрушительным для европейцев. Одни исследователи утверждают, что это 1349 год, когда эпидемия чумы, известная как Черная смерть, уничтожила половину населения Европы. По версии других, это 1918-й, когда от «испанки» погибло до 100 миллионов человек.

Однако историк-медиевист Майкл Маккормик называет третью, совершенно неожиданную для большинства дату — 536 год.

«Это было начало одного из худших периодов для жизни, если не самым худшим годом», — говорит историк и археолог, который возглавляет инициативу Гарвардского университета, посвященную прошлому человечества.

В это время загадочный туман погрузил Европу, Ближний Восток и часть Азии в темноту. Странное явление длилось и днем, и ночью в течение 18 месяцев.

Солнце почти весь год скудно источало свет, померкнув, словно луна, и происходившее напоминало затмение. Прокопий Кесарийский византийский историк

Температуры летом 536 года упали на 1,5−2,5 градуса Цельсия, положив начало самому холодному десятилетию за последние 2300 лет. Летом в Китае выпал снег, урожай не вырос, люди голодали. Ирландские хроники зафиксировали неурожай хлеба с 536 по 539 год.

Затем, в 541 году, в Египте началась бубонная чума, поразившая римский порт Пелузий. Маккормик говорит, что так называемая чума Юстиниана быстро распространилась, уничтожив от одной трети до половины населения восточной Римской империи и ускорив ее крах.

Историки давно знают, что середина шестого века была самым опасным периодом Темных веков. Но причина таинственной темноты долгое время оставалась загадкой. Теперь сверхточный анализ льда со швейцарского ледника, который провела команда Маккормика и гласиолога Пола Маевского в Институте изменения климата Университета штата Мэн, позволил установить причину исторического катаклизма. Результаты их исследования опубликованы в журнале Antiquity.

На семинаре в Гарварде ученые сообщили, что в начале 536 года началось извержение вулкана в Исландии. Пепел распространился по большей части Европы и достиг Азии.

Еще два повторных извержения последовали в 540 и 547 годах. В комбинации с эпидемией чумы это погрузило Европу в стагнацию, которая продлилась до 640 года.