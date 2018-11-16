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10:22 (мск), источник: ТАСС

Суд расторг брак между Степаненко и Петросяном

Как сообщил адвокат артиста, его супруга всячески затягивала этот процесс.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат юмориста Сергей Жорин.

«Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — сказал защитник.

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