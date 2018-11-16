Илон Маск открыл вакансию «рыцаря сторожевой башни, который будет оскорблять людей»
Об этом бизнесмен и изобретатель написал в своем твиттере.
Об этом бизнесмен и изобретатель написал в своем твиттере.
Итак, снова новость от Илона Маска из серии «может, это шутка, а может, у гениев такие причуды»: бизнесмен и изобретатель разместил в своем
The Boring Company строит сторожевую башню из замшелых кирпичей в
Лос-Анджелесе,и мы ищем для нее рыцаря, который будет громогласно оскорблять прохожих с французским акцентом.
Вакансия появилась и на сайте компании — с примечанием, что откликнуться на нее можно будет только в течение 2 дней.
После этого Маск выложил твит с текстом: «The Boring Company запускает линейку сторожевых башен, которые можно собрать своими руками. Вы получите кирпичи и фото с примером». Дальше он написал: «Вот вам и Fortnite в реальной жизни», имея в виду, очевидно,
Интересно, что Илон Маск писал это все за полчаса до старта одной из ракет его компании, Falcon 9, о чем ему активно напоминали пользователи в ответах на твит.
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