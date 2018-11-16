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11:27 (мск), источник: Esquire

Илон Маск открыл вакансию «рыцаря сторожевой башни, который будет оскорблять людей»

Об этом бизнесмен и изобретатель написал в своем твиттере.

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Источник: AP 2018

Итак, снова новость от Илона Маска из серии «может, это шутка, а может, у гениев такие причуды»: бизнесмен и изобретатель разместил в своем Twitter-аккаунте вакансию рыцаря сторожевой башни. По словам Маска, башню строит его компания The Boring Company в Лос-Анджелесе. С какой целью возводят постройку, он уточнять не стал, также нет подробностей о вакансии — ни зарплаты, ни описания обязанностей. Однако известно, чем будет заниматься успешный соискатель. Маск написал:

The Boring Company строит сторожевую башню из замшелых кирпичей в Лос-Анджелесе, и мы ищем для нее рыцаря, который будет громогласно оскорблять прохожих с французским акцентом.

Вакансия появилась и на сайте компании — с примечанием, что откликнуться на нее можно будет только в течение 2 дней.

Кое-что Илон Маск все же уточнил: он показал, на какой пример опирается его компания при строительстве.

После этого Маск выложил твит с текстом: «The Boring Company запускает линейку сторожевых башен, которые можно собрать своими руками. Вы получите кирпичи и фото с примером». Дальше он написал: «Вот вам и Fortnite в реальной жизни», имея в виду, очевидно, онлайн-игру Fortnite. А в конце добавил: «$5 за минуту спора с рыцарем. $12 за три минуты (со скидкой)».

Интересно, что Илон Маск писал это все за полчаса до старта одной из ракет его компании, Falcon 9, о чем ему активно напоминали пользователи в ответах на твит.

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