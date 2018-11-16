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11:19 (мск), источник: РИА Новости

Найден утерянный мультфильм Уолта Диснея

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В японской префектуре Осака обнаружили утерянную ранее картину «Neck'n'Neck» о кролике Освальде, автором которой является Уолт Дисней. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

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Источник: The Walt Disney Company (1930)

Коллекционер Ясуши Ватанабэ неожиданно узнал, что у него много лет хранится ранняя работа Уолта Диснея о приключениях кролика Освальда — прототипа Микки Мауса. Осознать историческую значимость двухминутной картины, купленной им еще в школьные годы, ему удалось только после прочтения книги «Удачливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея» («Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons») аниматора Дэйва Боссерта.

Связавшись с Боссертом, коллекционер выяснил, что купленный им фильм — один из семи утерянных фрагментов картины великого мультипликатора о кролике Освальде.

Поскольку я долгие годы являюсь фанатом Диснея, я счастлив, что смог сыграть свою роль.
Ясуши Ватанабэ
Коллекционер

Уолт Дисней придумал кролика Освальда в 1927 году. После того, как он потерял на него права, мультипликатор создал образ Микки Мауса.

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