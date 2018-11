Найден утерянный мультфильм Уолта Диснея

Коллекционер Ясуши Ватанабэ неожиданно узнал, что у него много лет хранится ранняя работа Уолта Диснея о приключениях кролика Освальда — прототипа Микки Мауса. Осознать историческую значимость двухминутной картины, купленной им еще в школьные годы, ему удалось только после прочтения книги «Удачливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея» («Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons») аниматора Дэйва Боссерта.