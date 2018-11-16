Найден утерянный мультфильм Уолта Диснея
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В японской префектуре Осака обнаружили утерянную ранее картину «Neck'n'Neck» о кролике Освальде, автором которой является Уолт Дисней. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В японской префектуре Осака обнаружили утерянную ранее картину «Neck'n'Neck» о кролике Освальде, автором которой является Уолт Дисней. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.
Коллекционер Ясуши Ватанабэ неожиданно узнал, что у него много лет хранится ранняя работа Уолта Диснея о приключениях кролика Освальда — прототипа Микки Мауса. Осознать историческую значимость двухминутной картины, купленной им еще в школьные годы, ему удалось только после прочтения книги «Удачливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея» («Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons») аниматора Дэйва Боссерта.
Связавшись с Боссертом, коллекционер выяснил, что купленный им фильм — один из семи утерянных фрагментов картины великого мультипликатора о кролике Освальде.
Поскольку я долгие годы являюсь фанатом Диснея, я счастлив, что смог сыграть свою роль.
Уолт Дисней придумал кролика Освальда в 1927 году. После того, как он потерял на него права, мультипликатор создал образ Микки Мауса.
Читайте также: